22 декабря 2016 г.
последняя новость: 20:02
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:30 Депутата Баселя Ратаса вновь допрашивает полиция
18:11 Предотвращены теракты-самоубийства в Иерусалиме и Хайфе
16:37 Бригадный генерал Моти Альмоз назначен главой кадрового отдела ЦАХАЛа
16:27 Из-за усталости депутатов коалиция утвердила не ту поправку к закону о госрегулировании
16:11 Двое сотрудников инкассаторской фирмы подозреваются в краже 3,5 млн шекелей
15:55 Глава МВД лишил статуса временного жителя араба, готовившего теракт в Беэр-Шеве
15:51 Трамп порекомендовал наложить вето на антиизраильскую резолюцию в СБ ООН
15:29 БАГАЦ потребовал от жителей Амоны новых обещаний не применять насилие при выселении
14:16 Полицейские в Бат-Яме возвратили хозяевам похищенного щенка
14:10 62% потерь израильских служб безопасности - не при исполнении обязанностей
В Израиле

62% потерь израильских служб безопасности - не при исполнении обязанностей

время публикации: 14:10 | последнее обновление: 14:10 блог версия для печати фото
62% потерь израильских служб безопасности - не при исполнении обязанностей

Согласно официальным данным, опубликованным министерством обороны в законе о государственном бюджете на 2017-2018 год, в период с 2006 по 2015 год во время службы в рядах Армии обороны Израиля и в других силовых структурах (полиция, управление тюрем, ШАБАК, "Мосад") скончались 993 человека.

174 человека (18%) погибли при исполнении обязанностей в ходе боевых/оперативных действий, 10 человек (1%) погибли в результате аварий во время оперативной деятельности, 22 человека (2%) погибли в результате аварий в ходе учений, 47 человек (5%) стали жертвами дорожных аварий при исполнении обязанностей, 17 (2%)человек погибли в результате терактов.

В то же время 228 человек (23%) скончались "при обстоятельствах, вызывающих подозрения на суицид", 204 человека (21%) - в результате болезней, 126 человек (13%) – в результате дорожных аварий не при исполнении обязанностей (в отпуске, на увольнительной). Еще 48 человек (5%) скончались по другим причинам, не связанным с их службой.

Как отмечает сайт "Сругим", израильские законы не делают различий между причинами смерти, и любой скончавшийся в рядах армии, полиции, управления тюрем, ШАБАСа или "Мосада" получает статус "павшего в войнах Израиля".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июля 2016 г.
Церемония на горе Герцля: отцы павших солдат несколько раз перебивали Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 мая 2016 г.
C 1962 года в рядах ЦАХАЛа и служб безопасности погибли 535 женщин
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 мая 2016 г.
Израиль чтит память погибших в войнах и терактах







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 22 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016