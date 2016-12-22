62% потерь израильских служб безопасности - не при исполнении обязанностей

Согласно официальным данным, опубликованным министерством обороны в законе о государственном бюджете на 2017-2018 год, в период с 2006 по 2015 год во время службы в рядах Армии обороны Израиля и в других силовых структурах (полиция, управление тюрем, ШАБАК, "Мосад") скончались 993 человека.

174 человека (18%) погибли при исполнении обязанностей в ходе боевых/оперативных действий, 10 человек (1%) погибли в результате аварий во время оперативной деятельности, 22 человека (2%) погибли в результате аварий в ходе учений, 47 человек (5%) стали жертвами дорожных аварий при исполнении обязанностей, 17 (2%)человек погибли в результате терактов.

В то же время 228 человек (23%) скончались "при обстоятельствах, вызывающих подозрения на суицид", 204 человека (21%) - в результате болезней, 126 человек (13%) – в результате дорожных аварий не при исполнении обязанностей (в отпуске, на увольнительной). Еще 48 человек (5%) скончались по другим причинам, не связанным с их службой.

Как отмечает сайт "Сругим", израильские законы не делают различий между причинами смерти, и любой скончавшийся в рядах армии, полиции, управления тюрем, ШАБАСа или "Мосада" получает статус "павшего в войнах Израиля".