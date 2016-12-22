Из-за усталости депутатов коалиция утвердила не ту поправку к закону о госрегулировании

Усталость депутатов, вызванная многочасовым голосованием по сотням параграфов и поправок к параграфам закона о регулировании народного хозяйства привела к конфузу: из-за ошибки координаторов коалиции депутаты утвердили не ту поправку к параграфу о налоге на третью квартиру, которую планировали изначально.

Речь идет о двух поправках, выдвинутых депутатом Рои Фолькманом ("Кулану") и связанных с опасениями по поводу влияния закона о налогообложении третьей квартиры на рынок аренды жилья.

Первая поправка предусматривала предоставление органам местной власти разрешения создавать базы данных о договорах на аренду жилья на территории населенного пункта, чтобы желающие могли сравнить цены на аренду в том или ином районе.

Однако после этого Фолькман и председатель коалиции Давид Битан договорились совместно внести другую поправку, запрещающую повышать стоимость аренды из-за налога на третью квартиру.

В итоге координаторы коалиции по ошибке велели депутатам проголосовать за первую поправку Фолькмана, а не за вторую.