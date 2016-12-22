Нетаниягу: "США должны наложить вето на антиизраильскую резолюцию в СБ ООН"

В ночь на четверг, 22 декабря, в официальном твиттере главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу была опубликована запись: "США должны наложить вето на антиизраильскую резолюцию в Совете Безопасности ООН в четверг".

Речь идет о резолюции, осуждающей израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой" – то есть строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Данный документ был подготовлен палестинской администрацией, будет подан Египтом и поддержан другими арабскими странами, он призывает Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

США многократно блокировали антиизраильские резолюции в СБ ООН, пользуясь правом вето. Но минувшим летом официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби выступал с осуждением "провокативного" израильского плана строительства сотен единиц жилья в "аннексированном" Восточном Иерусалиме, поскольку он снижает шансы на заключение мира с палестинцами. "Мы глубоко озабочены тем, что правительство Израиля опубликовало тендер на строительство 323 единиц жилья в поселениях на востоке Иерусалима – после того, как в минувший понедельник было объявлено о намерении возвести 770 единиц жилья в квартале Гило. Эти действия израильских властей стали очередным свидетельством того, что непрекращающаяся поселенческая активность систематически наносит ущерб реализации принципа "два государства для двух народов. Нас также беспокоит, что Израиль продолжает совершить провокативные и контрпродуктивные действия, что вызывает обоснованные вопросы относительно обязательств еврейского государства в отношении мирного процесса", – заявлял полгода назад Кирби, который тогда также выражал озабоченность в связи с разрушением домов палестинских террористов на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

О том, что ПНА и Египет представят в СБ ООН новую резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность Израиля, стало известно более недели назад. Авторы этого документа стремились успеть подать его на рассмотрение Совбеза до истечения президентской каденции Барака Обамы. Израильские СМИ отмечали, что эта резолюция несколько "мягче" предыдущего предложения руководства ПНА, но в ней, как и в прошлом проекте резолюции, содержится требование признать незаконными все еврейские поселения, находящиеся за пределами так называемой "зеленой черты", а также кварталы Иерусалима, построенные после 1967 года.

До сих пор все подобные резолюции блокировались США. Вскоре после избрания Дональда Трампа на пост президента, посол США в Израиле Дан Шапира заявил, что его страна намерена продолжать блокирование всех односторонних антиизраильских резолюций в Совете безопасности ООН. Однако неясно, сочтут ли США данную инициативу ПНА антиизраильской.







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