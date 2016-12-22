Прогноз погоды на 22 декабря: облачно, повышение температуры, местами слабые дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 22 декабря, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха немного выше, чем вчера. Временами возможны слабые дожди – на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 6-13 градусов, в Тель-Авиве – 10-17, в Хайфе – 9-13, в Эйлате – 9-20. В Беэр-Шеве – 6-17, в Мицпе-Рамоне – 5-14, на побережье Мертвого моря – 12-20, в Ашкелоне – 12-17, в Ариэле – 7-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-17, на Голанских высотах – 7-12.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 80-180 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу – без существенных изменений, возможны осадки на побережье и в пустыне Арава. В субботу температура понизится и будет немного ниже среднесезонной, ожидаются дожди, временами с грозами, которые усилятся во второй половине дня. В воскресенье – холодно, дожди почти по всей стране (включая Негев), снегопад на Хермоне.