22 декабря 2016 г.
последняя новость: 15:34
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:29 БАГАЦ потребовал от жителей Амоны новых обещаний не применять насилие при выселении
14:16 Полицейские в Бат-Яме возвратили хозяевам похищенного щенка
14:10 62% потерь израильских служб безопасности - не при исполнении обязанностей
13:36 Источники в Иерусалиме: Керри обещал палестинцам не пользоваться правом вето при голосовании о поселениях в Совбезе ООН
13:10 Депутат Басель Ратас объявил об отказе от депутатской неприкосновенности
12:02 Араб из Иерусалима приговорен к 26 месяцам заключения за попытку присоединиться к "Исламскому государству"
11:22 Израиль согласился освободить двух административных заключенных, державших голодовку три месяца
09:55 Штаб по защите Амоны обязался не оказывать сопротивление при разрушении поселка
07:40 Скончался израильский "Агент 007" Йоси Джино
06:56 "Неинтересных семейных историй не бывает". Интервью с документалистом Аркадием Коганом
В Израиле

Прогноз погоды на 22 декабря: облачно, повышение температуры, местами слабые дожди

время публикации: 05:24 | последнее обновление: 05:24 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 22 декабря: облачно, небольшое повышение температуры, местами слабые дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 22 декабря, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха немного выше, чем вчера. Временами возможны слабые дожди – на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 6-13 градусов, в Тель-Авиве – 10-17, в Хайфе – 9-13, в Эйлате – 9-20. В Беэр-Шеве – 6-17, в Мицпе-Рамоне – 5-14, на побережье Мертвого моря – 12-20, в Ашкелоне – 12-17, в Ариэле – 7-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-17, на Голанских высотах – 7-12.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 80-180 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу – без существенных изменений, возможны осадки на побережье и в пустыне Арава. В субботу температура понизится и будет немного ниже среднесезонной, ожидаются дожди, временами с грозами, которые усилятся во второй половине дня. В воскресенье – холодно, дожди почти по всей стране (включая Негев), снегопад на Хермоне.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 22 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016