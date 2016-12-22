22 декабря 2016 г.
последняя новость: 15:30
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:29 БАГАЦ потребовал от жителей Амоны новых обещаний не применять насилие при выселении
14:16 Полицейские в Бат-Яме возвратили хозяевам похищенного щенка
14:10 62% потерь израильских служб безопасности - не при исполнении обязанностей
13:36 Источники в Иерусалиме: Керри обещал палестинцам не пользоваться правом вето при голосовании о поселениях в Совбезе ООН
13:10 Депутат Басель Ратас объявил об отказе от депутатской неприкосновенности
12:02 Араб из Иерусалима приговорен к 26 месяцам заключения за попытку присоединиться к "Исламскому государству"
11:22 Израиль согласился освободить двух административных заключенных, державших голодовку три месяца
09:55 Штаб по защите Амоны обязался не оказывать сопротивление при разрушении поселка
07:40 Скончался израильский "Агент 007" Йоси Джино
06:56 "Неинтересных семейных историй не бывает". Интервью с документалистом Аркадием Коганом
В Израиле

Депутат Басель Ратас объявил об отказе от депутатской неприкосновенности

время публикации: 13:10 | последнее обновление: 13:10 блог версия для печати фото
Басель Ратас

В четверг, 22 декабря, депутат Кнессета Басель Ратас объявил, что согласен отказаться от парламентской неприкосновенности. Ратес направил соответствующее письмо спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну. В ответ спикер парламента заявил, что считает поступок Ратаса верным. "Кнессет - это не убежище для террористов", - заявил Эдельштейн

Сообщение Ратаса поступило за несколько часов до того, как соберется пленарное заседание Кнессета для того, чтобы лишить депутата неприкосновенности в соответствии с решением организационной комиссии Кнессета, принятом накануне. После лишения депутата иммунитета на него будут распространяться те же правила, что и на обычных граждан страны, и полиция сможет не только подвергать его допросу, но и задерживать.

Анонимные полицейские источники, на которые ссылается радиостанция "Галей ЦАХАЛ", заявляют, что есть достаточно оснований для задержания Ратаса.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 декабря 2016 г.
Комиссия Кнессета проголосовала за лишение Баселя Ратаса депутатской неприкосновенности
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 декабря 2016 г.
Кнессет обсудит требование лишить Баселя Ратаса депутатской неприкосновенности
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2016 г.
СМИ: полиция допрашивает депутата Ратаса







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 22 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016