Депутат Басель Ратас объявил об отказе от депутатской неприкосновенности

В четверг, 22 декабря, депутат Кнессета Басель Ратас объявил, что согласен отказаться от парламентской неприкосновенности. Ратес направил соответствующее письмо спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну. В ответ спикер парламента заявил, что считает поступок Ратаса верным. "Кнессет - это не убежище для террористов", - заявил Эдельштейн

Сообщение Ратаса поступило за несколько часов до того, как соберется пленарное заседание Кнессета для того, чтобы лишить депутата неприкосновенности в соответствии с решением организационной комиссии Кнессета, принятом накануне. После лишения депутата иммунитета на него будут распространяться те же правила, что и на обычных граждан страны, и полиция сможет не только подвергать его допросу, но и задерживать.

Анонимные полицейские источники, на которые ссылается радиостанция "Галей ЦАХАЛ", заявляют, что есть достаточно оснований для задержания Ратаса.