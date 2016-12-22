Израиль согласился освободить двух административных заключенных, державших голодовку три месяца

В четверг, 22 декабря, двое палестинских арабов, державших голодовку в израильских тюрьмах, согласились прекратить эту акцию протеста.

Согласно опубликованной информации, речь идет об Анасе Шадиде и Ахмаде Абу-Фаре, жителях района Хеврона, находившихся под административным арестом и державших голодовку более 90 дней. Они согласились прекратить голодовку после того, как власти согласились, что арест сможет быть продлен не более одного раза не более чем на четыре месяца. Шадид и Абу Фара были задержаны в августе 2016 года. Одному из задержанных инкриминировалась подстрекательская деятельность, а второму участие в активных антиизраильских мероприятиях.

На прошлой неделе на фоне голодовки оба были помещены в больницу "Асаф а-Рофе", где отказались получать лечение.