БАГАЦ потребовал от жителей Амоны новых обещаний не применять насилие при выселении

Судьи БАГАЦ отказались принять обещание жителей Амоны добровольно покинуть свои дома. Судьи заявили, что представленное жителями заявление является неудовлетворительным и не отвечает требованиям, которые содержатся в предыдущем решении суда.

До 17:00 жители Амоны должны представить "однозначное и безвозвратное обещание покинуть мирно покинуть дома", - говорится в новом ультиматуме, который выдвинул БАГАЦ жителям Амоны.

Утром 22 декабря представители штаба Амоны передали в БАГАЦ заявление, согласно которому жители обещают не оказывать сопротивление при демонтаже форпоста. Жители Амоны считают себя обязанными целиком и полностью соблюдать соглашение, достигнутое с государством", - говорится в сообщении, опубликованном штабом по защите Амоны.

21 декабря БАГАЦ потребовал от жителей Амоны обязаться, что они покинут дома, не оказывая сопротивления. Это требование суда поступило в ходе обсуждения просьбы государства отсрочить дату разрушения поселка на 45 дней. Как пояснили редакции NEWSru.co.il источники, приближенные к штабу по защите Амоны, суд счел формулировки, записанные в соглашении между государством и жителями поселка слишком туманными и неопределенными.

В свою очередь арабы, которых суд признал владельцами земельных участков Амоны, требуют отклонить просьбу государства о переносе даты разрушения. Добавим, что вечером 21 декабря были прекращены работы по расчистке участков на которые планировалось перенести форпост. Это произошло после того, как выяснилось, что арабская семья из деревни Сильвад (район Шхема) утверждает, что имеет права на данный участок. В настоящий момент неизвестно, куда именно переселятся жители. В том случае, если БАГАЦ утвердит просьбу о переносе даты разрушения поселка, выселение жителей ожидается 8 февраля.