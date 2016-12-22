Предотвращены теракты-самоубийства в Иерусалиме и Хайфе

В четверг, 22 декабря, была разрешена к публикации информация о том, что в ходе совместной операции ШАБАК, ЦАХАЛа и полиции округа Иудеи и Самарии были задержаны члены террористической группировки ХАМАС, готовившие теракты-самоубийства в центре крупных городов Израиля.

В ходе операции, проводившейся в последние месяцы, были задержаны более двадцати членов группировки. Большинство из них уже имеет судимость за террористическую деятельность.

По данным общей службы безопасности (ШАБАК), в период с мая по август в Шхеме действовала подпольная лаборатория, в которой было произведено около 7 килограммов взрывчатки TATP, из которой были произведены пояса "пояса-шахидов" и взрывные устройства.

Для осуществления терактов в многолюдных местах в Хайфе и Иерусалиме были завербованы четыре палестинских араба.

Кроме того, группировка планировала использовать взрывные устройства для осуществления терактов на автовокзалах и железнодорожных станциях.

Службы безопасности Израиля конфисковали готовые взрывные устройства, а также материалы и оборудование, которые использовались для их производства.

Кроме того, были изъяты винтовки класса M16, которые члены группировки планировали использовать для нападения на израильский транспорт в Иудее и Самарии.

Операция в Шхеме

(Видео предоставлено пресс-службой ЦАХАЛа)

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