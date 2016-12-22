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В Израиле

Скончался израильский "Агент 007" Йоси Джино

время публикации: 07:40 | последнее обновление: 07:40 блог версия для печати фото
Скончался израильский "Агент 007" Йоси Джино

В среду, 21 декабря, в результате тяжелой болезни скончался Йоси Джино (69), легенда ЦАХАЛа, ШАБАКа и "Мосада", которого в израильских службах безопасности называли местным "агентом 007".

Йоси Джино призвался в спецназ генерального штаба в 1965 году. В 1968 году он демобилизовался, однако вскоре вернулся на службу. Офицерские погоны Джино получил лично от Рафаэля Эйтана, не проходя офицерские курсы.

По словам Эйтана, о многих операциях, в которых участвовал Джино, еще долго нельзя будет рассказывать. Его способностью к перевоплощению в араба активно пользовались служба общей безопасности ШАБАК и служба внешней разведки "Мосад".

Сам Джино рассказывал, что в начале 70-х годов он был направлен в иракский Курдистан, где готовил курдских повстанцев.

Похороны Джино состоятся в 15:00 часов на кладбище в Мигдале.

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Четверг, 22 декабря 2016 г.
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