Третья "пятница гнева" после декларации Трампа

Пятница, 22 декабря, как и предыдущие две пятницы, была объявлена террористическим "Исламским движением сопротивления" (ХАМАС) "днем гнева" – в ответ на декларацию президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Соответствующее заявление сделал накануне лидер ХАМАСа в Газе Яхья Сануар, назвавший точки сбора на палестинских территориях в секторе Газы, а также в Иудее и Самарии. Выступление Сануара транслировалось телеканалом, принадлежащим ХАМАС.

После пятничной молитвы мусульман возобновились массовые беспорядки в Иудее и Самарии, а также на границе сектора Газы. Палестинское агентство Maan сообщает о четверых раненых. Судя по имеющейся информации, речь идет о пострадавших в результате попадания резиновых пуль. Столкновения происходят около северного въезда в Бейт-Лехем (около могилы праматери Рахели), в районе лагеря беженцев Аль-Аруб (к северу от Хеврона), севернее Рамаллы (около КПП Бейт-Эль), в районе Сальфита, на южном въезде в Шхем (около КПП Хауара), в Калькилии и окрестностях, в Туль-Кареме, а также на границе с сектором Газы.

Около 15:30 пресс-служба ЦАХАЛа распространила сообщение, согласно которому на границе сектора Газы в волнениях участвуют около 2000 арабов. Они жгут покрышки и швыряют в израильских военнослужащих бутылки с зажигательной смесью. 1700 арабов принимают участие в беспорядках в Иудее и Самарии.

Как сообщает палестинское агентство Maan, в ходе беспорядков на границе Газы двое демонстрантов погибли, более сорока были ранены в результате действий израильских военнослужащих, сотни пострадали от применяемого для разгона толпы слезоточивого газа.

10-й канал ИТВ вечером в четверг цитировал источник в палестинских службах безопасности, который сказал, что жители автономии с юмором относятся к призывам ХАМАСа: все меньше людей по пятницам участвуют в акциях протеста и столкновениях с израильскими военными. Источник заявил, что жители ПА понимают, что ХАМАС пытается "поджечь" Западный берег с тем, чтобы сорвать переговоры с ФАТХом.

Руководство ХАМАСа заявляет, что делает все возможное для достижения соглашения о примирении с ФАТХом и готово передать власть в секторе Газы правительству ПА. При этом в выступлениях лидеров ХАМАСа подчеркивается, что "интифада Эль-Кудса", усилившаяся после декларации Трампа, дает уникальный шанс для объединения палестинского народа.

Нынешняя "пятница гнева" проходит после экстренной сессии Генеральной ассамблеи ООН, созванной по поводу резолюции 377А от 1950 года и в рамках формулы "Единство ради мира". Данная формула применяется, когда пять постоянных членов Совбеза ООН не могут договориться об урегулировании кризисной ситуации. На этот раз причиной кризиса стало заявление Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства США.

Голосование не преподнесло никаких сюрпризов: 128 стран поддержали антиизраильскую резолюцию, 9 проголосовали против, 35 воздержались. Еще представители 21 страны не пришли на голосование. Против резолюции ООН проголосовали США, Того, Палау, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Гватемала, Гондурас и Израиль. Воздержались: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Багамы, Бенин, Бутан, Босния и Герцеговина, Венгрия, Камерун, Канада, Колумбия, Хорватия, Чехия, Доминиканская республика, Экваториальная Гвинея, Фиджи, Гати, Ямайка, Кирибати, Латвия, Малави, Лесото, Мексика, Панама, Парагвай, Польша, Филиппины, Румыния, Руанда, Соломоновы Острова, Южный Судан, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уганда, Вануату. Представитель Украины на голосовании не присутствовал.

Отметим, что, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, резолюции Генеральной ассамблеи имеют только рекомендательный характер.

22 декабря 2017 года отмечается 30-летний юбилей со дня принятия СБ ООН антиизраильской резолюции №605. На этот факт обращают внимание многие палестинские СМИ, а также сайты, ассоциированные с боевыми группировками ХАМАСа, "Исламского джихада", ФАТХа и призывающие к усилению "сопротивления оккупации".