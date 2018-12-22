В связи с праздниками изменен порядок движения транспорта в Хайфе и Нацерете

В субботу, 22 декабря, в Хайфе, в связи с проведением фестиваля "Хаг а-хагим" ("Праздник праздников") были закрыты для движения транспорта несколько улиц: бульвар Бен Гурион (между улицами А-Гефен и А-Магиним), бульвар А-Ционут (между улицей А-Гефен и А-Магиним), улица Аленби (между бульваром Бен Гурион и бульваром А-Ционут – площадь Эмиля Хабиби).

Около 16:30 полиция сообщила, что число зрителей, собравшихся в центре города для участия в фестивале, превысило допустимое количество, поэтому все входы на площадь, где проводится мероприятие, закрыты.

Напомним, ранее пресс-служба полиции сообщила, что из-за большого скопления машин все въезды в Нацерет в настоящее время перекрыты; кроме того, перекресток А-Мусахим также закрыт для движения транспорта.

Движение регулируют сотрудники полиции, находящиеся на подступах к городу и делающие все, чтобы очистить от пробок основные шоссе, ведущие к Нацерету.

"Аншлаг" в Нацерете объясняется приближающимся католическим Рождеством, для празднования которого в город съезжаются туристы из разных городов Израиля и десятков стран.





