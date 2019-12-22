Недалеко от аэропорта Бен-Гурион автобус врезался в остановку: есть погибшие и пострадавшие

На 40-м шоссе рейсовый автобус компании "Эгед", следовавший по 947 маршруту из Иерусалима в Хайфу, по неизвестной причине съехал с дороги и врезался в бетонную автобусную остановку. От удара крыша остановки сползла с опоры и через окно "въехала" в салон автобуса, стены остановки "сложились". Авария произошла в районе перекрестка Бедек, недалеко от международного аэропорта Бен-Гурион.

К месту аварии служба скорой помощи "Маген Давид Адом" отправила парамедиков на мотоциклах и "скорые". Звонившие в службу вызова МАДА, сообщали, что в результате ДТП пострадали более десяти человек.

Телеканал "Кан 11" передал, что на месте аварии проводятся спасательные работы. Как минимум, двое пострадавших оказались заблокированы в салоне автобуса и парамедики не могут оказать им первую помощь .

По предварительной информации, все пострадавшие - это пассажиры попавшего в аварию автобуса.

Парамедики сообщили, что четыре человека скончались на месте. Среди погибших 70-летний мужчина и трое женщин в возрасте 30, 50 и 60 лет.

Первая медицинская помощь была оказана 14 пострадавшим, из которых двое находятся в тяжелом состоянии, более десяти получили легкие травмы. Двое пассажиров автобуса, получившие тяжелые травмы доставлены в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, остальных доставляют "скорые" в больницы "Шиба", "А-Шарон" и "Асаф а-Рофе", "Бейлинсон".

Дорожная полиция перекрыла для движения транспорта 40-е шоссе в районе аварии.

Представители ассоциации водителей автобусов прокомментировали аварию на 40-м шоссе. В интервью 13-му каналу ИТВ они заявили, что 947-й маршрут один из самых протяженных в Израиле. Водителю приходится быть за рулем 3,5 часа без остановки и возможности отдохнуть. Такие маршруты являются бомбой замедленного действия. Водители автобусов обратились к министру транспорта извлечь уроки из аварии, чтобы предотвратить подобные ДТП в будущем.

Министр транспорта Бецалель Смотрич, побывав на месте аварии, заявил 13-му каналу ИТВ, что между дорожными авариями, произошедшими в последнее время, нет ничего общего кроме того, что они произошли из-за ошибок, допущенных водителями. По его словам, нет никаких свидетельств того, что эти ДТП стали результатом проблем с транспортной инфраструктурой.

С начала 2019 года на дорогах Израиля погибли 345 человек.





