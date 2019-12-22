Нетаниягу поддержал отмену праймериз на места в предвыборном списке "Ликуда"

В воскресенье, 22 декабря, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил в поддержку отмены праймериз на места в предвыборном списке партии "Ликуд".

"Как было договорено заранее и как решил Центр партии "Ликуд", глава правительства Биньямин Нетаниягу присоединился к обращению отменить праймериз на места в предвыборном списке "Ликуда"", – сообщает его пресс-служба.

Юридический советник "Ликуда" Ави Алеви от имени Нетаниягу подал соответствующее обращение в апелляционный суд "Ликуда".

19 декабря апелляционный суд "Ликуда" принял решение, согласно которому решение об отмене праймериз не соответствует уставу партии. 23 декабря должно состояться расширенное заседание апелляционного суда, которое примет окончательное решение. Судя по всему, будет принято решение об отмене внутрипартийных выборов в предвыборный список из-за ограниченного времени и организационных сложностей.

Напомним, что праймериз на пост лидера "Ликуда" состоятся в четверг, 26 декабря. На данный момент известно о двух кандидатах: Биньямин Нетаниягу и Гидеон Саар.

В настоящее время премьер-министр готовится к передаче министерских портфелей, находящихся в его распоряжении, от которых он должен отказаться в связи с предъявлением ему обвинений в совершении уголовных преступлений. Как пишет "Исраэль а-Йом", приближенные премьер-министра сообщили заместителю министра Ципи Хотовели, что Нетаниягу планирует назначить ее на пост министра. Предполагается, что речь идет о должности министра по делам диаспоры. Также министерские посты получат, скорее всего, Нир Баркат и Давид Битан. Напомним, что в настоящий момент Нетаниягу является министром здравоохранения, министром социального обеспечения и министром по делам диаспоры.

22 декабря состоится конференция партии МЕРЕЦ, которая утвердит решение об отмене праймериз на пост главы партии и в предвыборный список перед выборами. Одновременно продолжаются переговоры между лидерами МЕРЕЦ с депутатами Став Шафир и Яиром Голаном о кооптации их в предвыборный список. Шафир заявляет, что если компромисс не будет найден, она будет баллотироваться во главе "Партии зеленых".

25 декабря состоится заседание Центра партии "Авода", на котором будет утверждено решение об отмене праймериз на пост лидера и в предвыборный список. Однако согласно предложению, которое будет вынесено на рассмотрение членов ЦК, Амир Перец сохранит за собой право на кооптацию двух человек в предвыборный список. Это предложение вызывает критику среди активистов партии, и ожидается, что на заседании ЦК по этому поводу разгорится бурная дискуссия.

На правом фланге также продолжается процесс формирования списков. Как сообщалось ранее, активисты партии "Байт Иегуди" протестуют против решения главы партии раввина Рафи Переца заключить союз с "Оцма Иегудит". Активисты требуют вынести это решение на обсуждение ЦК. Одним из требований является продолжение переговоров с "Ихуд Леуми". Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что глава "Ихуд Леуми" Бецалель Смотрич проверяет возможность присоединения к списку "Новых правых" во главе с Нафтали Беннетом. Шансы на это крайне низки, так как Беннет твердо намерен баллотироваться самостоятельно, без союза с "Ихуд Леуми".

Напомним, что последний день подачи предвыборных списков – 16 января 2020 года.