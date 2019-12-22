В Рамат-Гане столкнулись грузовик и микроавтобус: двое погибших

Рано утром в воскресенье, 22 декабря, в Рамат-Гане около перекрестка Алуф Саде столкнулись грузовик и микроавтобус. Первоначально служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщала, что пострадали восемь человек, четверо из них в критическом состоянии. Позже пресс-служба полиции сообщила о двух погибших и двух пострадавших в крайне тяжелом состоянии, которых доставили в больницу. МАДА подтверждает сообщение о двоих погибших, уточняя, что это мужчины примерно 20 и 40 лет. По данным МАДА, шестеро пострадавших доставлены в больницы "Шиба" в Тель а-Шомере и "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Среди них двое в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, трое в состоянии средней тяжести, один травмирован легко.

Операция по спасению пострадавших проводилась при участии пожарных.

МАДА передает, что микроавтобус перевозил рабочих. Погибли двое из них, сидевших на переднем сиденье рядом с водителем. По сведениям полиции, погибшие были жителями Палестинской автономии.

Полиция блокировала движение в обоих направлениях. Позже частично движение транспорта было возобновлено, но перекресток Алуф Саде все еще закрыт для движения в западном направлении. Полиция рекомендует использовать приложение Waze для выбора маршрута.

Водитель грузовика дал показания полиции: по его словам, водитель микроавтобуса ехал на очень высокой скорости и врезался в грузовик сзади. Эта версия подтверждается показаниями свидетелей и предварительной экспертизой.

В ночь на воскресенье и рано утром произошли еще две тяжелые аварии.

Ночью на улице Бен-Гурион в Рамат-Гане столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали трое мужчин. Они были доставлены в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере. Один из пострадавших – молодой мужчина примерно 20 лет – в тяжелом состоянии, остальные двое получили легкие травмы.

Рано утром на 562-й дороге к северу от поселка Кадима-Цоран автомобиль сбил женщину примерно 40 лет. Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшую в больницу "Меир" в Кфар-Сабе. По оценке врачей пострадавшая в тяжелом состоянии, она получила травмы головы, живота и конечностей. Водитель был легко травмирован. Его доставили в больницу "Ланиадо" в Нетании.