Мягкий приговор на фоне жесткого вердикта. Израильские СМИ о деле Эльора Азарии

В среду, 22 февраля, израильские СМИ подробно освещают приговор, который военный суд вынес Эльору Азарии.

Военный обозреватель портала Ynet Йоав Зейтун пишет в своей статье, что, отказавшись от досудебной сделки, Эльор Азария рискнул, однако этот риск оправдал себя, учитывая относительно мягкий приговор суда. Комментатор упоминает и критику, которой судьи подвергли бывшего министра Моше Яалона за заявления, сделанные им, когда следствие только начиналось. "Яалон и начальник генерального штаба Айзенкот убеждены, что действовали правильно, высказавшись по делу: это было проявлением позиции командиров, что необходимо тысячам солдат в критической ситуации, а также попыткой избежать массовых волнений со стороны палестинских арабов, что могло привести к новой волне террора", – пишет он.

Йоав Лимор, военный обозреватель "Исраэль а-Йом", пишет, что приговор по делу Эльора Азарии – это попытка судей "быть хорошими для всех". "Дело Азарии станет обязательным материалом для студентов юридических факультетов, которые должны будут научиться объяснять, как за непредумышленное убийство, по поводу которого судьи издали столь однозначный вердикт, накладывается наказание в 18 месяцев тюремного заключения", – пишет Лимор. По его мнению, какими бы ни были выводы, сделанные всеми сторонами этого дела, ситуация в Иудее и Самарии, где армия противостоит террору, зачастую организованному одиночками, неизбежно приведет к новым случаям, подобно тому, что произошел в Хевроне в марте 2016 года.

Военный обозреватель газеты "Гаарец" Амос Арэль также пишет о разрыве между тоном вердикта и приговором, который был оглашен накануне. "Этот разрыв объясняется желанием судей и всей армейской системы завершить дело как можно быстрее, поставить в нем точку", – пишет Арэль. Обозреватель отмечает, что в этой ситуации командующий Центральным округом имеет возможность сократить срок наказания военнослужащего и через несколько месяцев, если не недель, Эльор Азария может быть освобожден. Однако, по мнению комментатора, для этого необходимы соответствующие действия Эльора Азарии, его окружения и адвокатов, а мягкий приговор дал им понять, что агрессивная тактика себя оправдывает. По словам Лимора, это повлечет за собой подачу апелляции, что затянет процесс еще на неопределенное время.

Редакционная статья того же издания утверждает, что "политизированный" приговор суда положил конец эпохе чистоты оружия в ЦАХАЛе.

Йоси Мельман также пишет в газете "Маарив а-Шавуа", что приговор по делу Азарии должен был бы помочь всем сторонам завершить это дело, однако адвокаты военнослужащего намерены продолжить его в форме апелляции. Мельман пишет: "Тяжелый инцидент, который все же мог бы быть инцидентом местного значения, разросся до гигантских масштабов из-за циничных правых политиков, из-за семьи, придерживающейся ультрарадикальной идеологии, из-за жаждущих рейтинга СМИ". По мнению Мельмана, значение всего дела состоит в напоминании всем солдатам, действующим в Иудее и Самарии, что они обязаны выполнять приказы, сохранять хладнокровие, следовать правилам открытия огня и хранить чистоту оружия.

Военный обозреватель портала NRG и газеты "Макор ришон" Йохай Офер полагает, что суд обошелся с Эльором Азарией крайне мягко. Мягкость приговора очевидна тем более на фоне жесткого вердикта суда. Обозреватель отмечает, что приговор доказал ошибочность обвинений, которые выдвигались адвокатами Азарии в адрес судебной и армейской системы в связи с их якобы враждебным отношением к военнослужащему. "После однозначных утверждений, фигурирующих в вердикте, суд проявил то милосердие, о котором просил Эльор Азария", – пишет Йохай Офер.





