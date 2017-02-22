Минобороны: испытания "Железного купола" признаны успешными. ВИДЕО

Управление "Хома" министерства обороны Израиля и оборонный концерн "Рафаэль" провели серию испытаний системы противоракетной обороны "Железный купол" после ее очередной модернизации.

Министерство обороны сообщает, что испытания были плановыми и проходили в течение последних нескольких дней на полигоне в Негеве. Впервые вместе с "Железным куполом" были испытаны противоракеты "Тамир", на которых стоит оборудование совместного израильского и американского производства. В рамках договора, подписанного с США в 2014 году, часть ракет-перехватчиков будет поставлена США.

В ходе испытаний также была проверена возможность "Железного купола" осуществлять перехват различного рода ракет, запускаемых одновременно или с небольшим интервалом из разных точек.

Испытания признаны успешными.

Пресс-служба министерства обороны отмечает: успешное прохождение системой испытаний является частью плана по настройке системы на отражение потенциальных угроз.





