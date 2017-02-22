Расходы депутатов на связи с общественностью: от Мики Зоара до Биньямина Нетаниягу

Кнессет опубликовал ежегодный отчет о расходах депутатов на связи с общественностью за 2016 года. Согласно закону, бюджет, выделяемый парламентарию на эти цели, зависит от нескольких переменных: занимаемой должности, срока пребывания на посту, а также от оставшейся от прошлого года суммы.

Депутат Мики Зоар стал "рекордсменом" года, истратив на связи с избирателями 102 тысячи шекелей. Из этой суммы 21.640 шекелей были потрачены на "печатные материалы и рекламу", 20.429 шекелей - на аренду дополнительного офиса за пределами Кнессета, 20.314 шекелей - содержание сайта и публикации в социальных сетях, 11.090 - на связь… Еще чуть более 12 тысяч были потрачены на четыре мобильных телефона. Вместе с тем, депутат уложился в имеющийся у него бюджет, составлявший в 2016 году 104.494 шекеля.

На втором месте депутат от "Ликуда" Шарен Аскель с суммой 100.321 шекель. Многие ее траты совпадают с тратами Мики Зоара, но есть и непохожие пункты. Например, Шарен Аскель потратила около 15 тысяч шекелей на "переписку и посетителей", легкие угощения 4.900 шекелей. Она, к слову, также не вышла за пределы выделенного ей на год бюджета в 111.571 шекель.

На третьем месте также депутат от партии "Ликуд" Нурит Корен, потратившая на связи с общественностью 99.689 шекелей.

На четвертом месте - депутат от партии "Кулану" Тали Плосков с суммой 99.379 шекелей.

На пятом месте - депутат от "Сионистского лагеря" Ицхак Шмули с суммой 98.896 шекелей.

Самым экономным оказался глава правительства Биньямин Нетаниягу, траты которого по этой статье составили 318 шекелей. Чуть больше было потрачено министром экономики Моше Кахлоном - 1.250 шекелей.





