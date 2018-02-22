Какие города Израиля выбирала "новая алия" 2017 года. Результаты исследования

Главный ученый министерства алии и интеграции профессор Зеэв Ханин провел повторное исследование, целью которого было определение населенных пунктов, которые выбирают для жизни в Израиле представители новой волны алии из стран бывшего СССР, а также сравнение их выбора с выбором репатриантов прошлых лет.

Аналогичное исследование было проведено профессором Ханиным год назад. Его результаты публиковались на сайте NEWSru.co.il.

Предлагаем читателям резюме нового исследования, учитывающего данные за 2017 год.

В какие города Израиля прибыла русскоязычная алия 2017 года, и надолго ли там останется

В настоящий момент в распоряжении министерства алии и интеграции имеется значительный корпус данных, касающихся структуры и динамики алии последних лет, полученных из собственной статистики, а также МВД и ЦСБ Израиля, анализ которых позволяет прийти к целому ряду немаловажных умозаключений.

После почти десятилетнего спада репатриации в Израиль в "нулевые годы", в 2009 году произошло изменение этой тенденции. А на рубеже 2013 и 2014 произошел ее перелом – прежде всего, за счет роста алии из России и Украины, а также Франции и англоязычных стран, который продолжался и в 2015 году, преимущественно в свете "выталкивающих" факторов. Включая рост антисемитизма, ухудшение экономической ситуации и проблемы безопасности, в разной степени, повлиявшие на страны Западной Европы и бывшего СССР.

В 2016 году социально-экономическая и политическая динамика в этих странах создавала у местных евреев ощущение если не стабилизации, то, по крайней мере, ощущение возможности адаптации к новым условиям. Кроме того, обычный в таких случаях "иммиграционный шок", при статистически значимой численности новых олим, оказал свое влияние на потенциальных репатриантов в странах их исхода. Что привело к снижению на 10-12% в 2016 году алии по сравнению с предыдущим годом. Но именно в этот момент заработали "притягивающие факторы": программы поощрения алии и адаптации в Израиле (снятие бюрократических препятствий и т.д.), разработанные министерствам алии и интеграции и другими ведомствами. В итоге, цифры репатриации 2017 года практически вернулись к рекорду последнего 15-летия пройденного в 2015 году.

В целом, за последнее пятилетие в Израиль прибыло более 133 тысяч репатриантов, что позволяет говорить о появлении в стране новой, статистически значимой группы евреев и членов их семей, причем примерно половина из них говорит по-русски. Значимость этой группы состоит не только в том, что она символизирует указанный перелом в миграционных процессах. И тем более, не в том, что она существенно повлияла на демографию Израиля в целом – в отличие от репатриации 1990-2000 годов, "добавка" представителей нынешней волны алии составляет менее 2 процентов населения страны. Хотя, что немаловажно, если мы говорим о русскоязычных репатриантах последних лет, то их прибытие положительно повлияло на демографию "русского Израиля". Если не учитывать рожденных в семьях выходцев из бывшего СССР в самом Израиле, численность русскоязычной общины страны, пусть и не очень значительно, но неуклонно, в силу естественных причин, сокращалась с середины "нулевых годов". Этот процесс был остановлен в 2014 году. Но главное состоит в другом: "новенькие" составили намного более заметную добавку к населению конкретных населенных пунктов Израиля, существенным образом повлияв на их культурно-демографический пейзаж.

По-своему небезуспешные правительственные попытки начала 90-х годов прошлого века Израиля направить "большую алию" из СССР/СНГ в города развития Негева и Галилеи, с целью укрепления социальной и географической периферии страны, остались далеко в прошлом. И географическое распределение как "ветеранов большой алии" (порядка 60% которых, как бы там ни было, поселились в городах с населением 100 тысяч и более жителей), и тем более "новеньких" является исключительным результатом их свободного выбора.

В итоге, Хайфа, как отмечалось год назад, оказалась наиболее востребованным выбором и русскоязычных репатриантов 2013-2016 голов. Доля репатриантов этих лет, поселившихся в городе, оказалась почти в два раза выше, чем доля выходцев из бывшего СССР 1989-2016 гг. в среднем по общине. (Та же ситуация, что характерно, имеет место и в Эйлате, что наблюдатели объясняют востребованностью действующих в городе программ трудоустройства новых репатриантов и трудовых мигрантов, имеющих право на ПМЖ, а также доступностью административных услуг).

Столь же востребованными у представителей последней по времени алии из стран бывшего СССР оказались Тель-Авив и Бат-Ям. Где доля представителей этой группы оказалась в полтора раза больше, чем в целом доля живущих там "русских" израильтян. Столь же диспропорционально широко последняя волна алии представлена в Нетании, и наоборот, диспропорционально скромно – в Ашдоде, Беэр-Шеве, Холоне, Петах-Тикве, не говоря уже о городах периферии, которые стали "вторым выбором" алии 90-х.

ДИНАМИКА 2017 ГОДА

Имеем ли мы дело, говоря о расселении новой волны русскоязычной алии в больших городах прибрежной зоны, с долгосрочным процессом? Или стоит ждать повторения знакомой нам по предыдущим годам "первой опции больших городов", покинутых через несколько лет после первоначального приезда туда немалым числом представителей самой первой волны поздне- и постсоветской репатриации? Чаще всего – из-за более доступного или более комфортабельного приобретенного и съемного жилья, опций трудоустройства и качества жизни в городах-спутниках прибрежных мегаполисов, их дальней периферии, или коллективных поселений Иудеи и Самарии (в сущности, в массе своей, ближних и дальних пригородов тех же Тель-Авива и Иерусалима).

Попробуем подойти к ответу на эти вопросы, проанализировав географию расселения "новеньких" репатриантов из бывшего СССР, прибывших в Израиль в 2017 году.

По сравнению со средними значениями по общине, новоприбывшие 2017 года даже активнее, чем предшественники предыдущих четырех лет, проигнорировали популярные опции алии 90-х годов – такие как Петах-Тиква, Холон и Реховот.

В Ашдоде, уже более четверти века оспаривающем у Хайфы статус "столицы русского Израиля", доля поселившихся олим 2017 года оказалась не так уж мала – более 5% (по сравнению с менее 2%-ной долей репатриантов прошлого года в "русском Израиле" в целом). Но все же ниже средних значений и за все годы "большой алии", и живущих там репатриантов 2013-2016 годов.

Наибольшая доля русскоязычных репатриантов 2017 года, сопоставимая (хотя и чуть меньшая) с долей представителей выходцев из бывшего СССР предыдущего четырехлетия, по-прежнему выбрала Хайфу, вслед за которой вновь идут Тель-Авив, Бат-Ям и Нетания. Где доля "новеньких" вновь оказалась заметно выше, чем доля живущих там русскоязычных израильтян (репатриировавшихся в 1989-2017 годах) в целом. Однако, доля русскоязычных олим 2017 года в этих городах оказалась на 10-15% меньшей, чем доля поселившихся там русскоязычных репатриантов 2013-2017 годов.

Имеем ли мы дело с началом процесса "кризиса завышенных ожиданий"? Не исключено. Сравним, например итог сложения зафиксированного в конце 2016 года абсолютного числа репатриантов из бывшего СССР 2013-2016 гг. и репатриантов 2017 года, изначально поселившихся в определенных городах, с реальным числом сегодня проживающих там русскоязычных репатриантов всего прошедшего пятилетия (2013-2017 гг.). И мы увидим, что в упомянутых городах это последнее число оказывается меньше ожидаемого, причем "потери" явно превосходят возможную естественную убыль (составляющей в среднем пол алие последних пяти лет немногим более 0.1%).

И напротив, реальное число репатриантов 2013-2017 годов, живущих в Ришон ле-Ционе, Рамат-Гане, Афуле, некоторых пригородах Хайфы и некоторых других городах, оказалось заметно больше итога простого сложения числа поселившихся там репатриантов из СНГ 2013-2016 и 2017 годов. Так же в Нетании, в городе, который, несмотря на отмеченное выше снижение доли репатриантов, выбирающих его в качестве первого места жительства, судя по всему, становится частью пакета "второй опции".

В свете этих данных не вызывает удивления, что доля репатриантов 2017 года, выбравших для проживания такие города, как Акко, Нацрат-Илит, Кирьят-Ям, Афула и Эйлат, оказалась в среднем в полтора раза выше по сравнению с долей таких же репатриантов предыдущих четырех лет. И вдвое (а в Нагарии – даже вчетверо) выше, чем в среднем по русскоязычной общине Израиля.

Похоже, что новая волна алии становится подвержена все тем же социально-демографическим процессам, что и ее предшественники, хотя окончательные, и даже промежуточные выводы делать еще очень рано. Потому оставим это пока заключение в статусе научной гипотезы.





