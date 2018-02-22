СМИ о "делах Нетаниягу": охота на премьера и позор коалиции

Новые подробности по "делу 4000" и другим расследованиям против Биньямина Нетаниягу остаются главными темами всех ведущих израильских СМИ.

- Расследования против Нетаниягу. Выскажите ваше мнение

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Среди многочисленных материалов о показаниях госсвидетеля Шломо Филбера, о "последнем гвозде в гроб коалиции" и о скорой оставке главы правительства, "для правления которого уже начался обратный отсчет", выделяется статья Надава Гаэцни в газете "Маарив", отмечающего, что Биньямин Нетаниягу так и не получил от СМИ того, что они должны предоставлять – честного и непредвзятого освещения его деятельности.

"Подавляющее большинство претензий Нетаниягу и его лагеря к средствам массовой информации справедливы и обоснованы", – пишет журналист, утверждая, что перекос на рынке СМИ хоть и уменьшился в последние годы, все еще остается значительным и угрожает демократии. "Для этого достаточно было посмотреть пятничные дискуссии на всех телеканалах", – считает Гаэцни.

В той же газете Бен Каспит высказывает претензии к лидерам входящих в коалицию партий по поводу отсутствия реакции на поведение председателя коалиции депутата Давида Амсалема, обрушившегося с нападками на правоохранительную систему и назвавшего государственных свидетелей "доносчиками", и депутата Мики Зоара, сравнившего расследования против Нетаниягу с убийством Ицхака Рабина.

Газета "Гаарец" в редакционной статье под названием "Позор коалиции" критикует председателя партии "Кулану" министра финансов Моше Кахлона и председателя партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннета за отказ разваливать коалицию из-за дел против Нетаниягу (от главы НДИ Авигдора Либермана и главы ШАС Арье Дери у редакции никаких ожиданий нет).

Йоси Клайн в той же газете задается вопросом, почему после всех скандалов, публикаций и дел против Нетаниягу его партия во главе с ним получает в опросах больше мандатов, чем до скандалов. По мнению Клайна, речь идет "о мести периферии и "второго Израиля" старым элитам партии МАПАЙ, полиции, государству".

Еще один обозреватель "Гаарец" Даниэль Блатман, отвечая на тот же вопрос, цитирует Эммануэля Канта и называет сторонников "Ликуда" глупыми, трусливыми и ленивыми.

Хаим Шайн в газете "Исраэль а-Йом" пишет об операции "Охота на Нетаниягу" и о "празднике в СМИ сразу после подписания Шломо Филбером соглашения о статусе госсвидетеля". Шайн также утверждает, что цель "дела 1270" об имевшей якобы место попытке подкупа бывшей судьи Гилы Герстель – оказание давления на юридического советника правительства Авихая Мандельблита, которому дали понять, что, если он осмелится закрыть дела против Нетаниягу, его самого обвинят в коррупции.

Йегуда Ифрах в газете "Макор Ришон" пишет, что Нетаниягу, при всех его несомненных достоинствах, лишится поста премьера из-за двух недостатков – патологической скупости и боязни СМИ.





