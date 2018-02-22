Отношение к расследованиям против Нетаниягу. Опрос NEWSru.co.il

Редакция NEWSru.co.il предлагает нашим читателям ответить на вопросы, связанные с расследованиями, которые ведутся в настоящее время против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

- Расследования против Нетаниягу. Выскажите ваше мнение

(вам предстоит ответить на 15 вопросов)

В ходе опроса, помимо прочего, мы хотим выяснить мнение русскоязычных израильтян о том, насколько серьезны, на их взгляд, подозрения в отношении главы правительства, и должен ли он уйти в отставку.

По результатам опроса станет ясно, какой путь выхода из нынешнего кризиса кажется нашим читателям оптимальным. В частности, мы получим ответ на вопрос о том, какой вариант развития событий кажется им наилучшим в случае отставки премьер-министра: досрочные выборы или формирование нового правительства другим депутатом от "Ликуда" (напомним, что только действующий в Кнессете депутат от правящей партии может сформировать новое правительство).

Мы также рассчитываем узнать о том, в какой степени участники опроса следят за публикацями израильских СМИ по этой теме и как оценивают освещение журналистами расследований против Нетаниягу.

В ходе опроса вновь будут определены политические предпочтения нашей аудитории. Хотя ровно один месяц назад, на фоне социальных протестов в Ашдоде, мы уже задавали такого рода вопросы, нам кажется, что в сложившейся ситуации важно уточнить настроения русскоязычных граждан Израиля.





