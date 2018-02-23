Репатриант из СССР профессор Алекс Штейн стал судьей Верховного суда

В четверг, 22 февраля, комиссия по назначению судей избрала профессора Алекса Штейна и судью Офера Гроскопфа на пост судей Верховного суда.

Заседание комиссии продолжалось почти двенадцать часов, при этом основная дискуссия развернулась при выборе между судьями Офером Гроскопфом и Шаулем Шохатом. Кандидатура профессора Штейна, назначение которого инициировала министр юстиции Айелет Шакед, была утверждена единогласно.

Депутат Кнессета Роберт Илатов, входящий в состав комиссии, заявил после заседания: "Два года назад я стал первым русскоязычным представителем в Комиссии по назначению судей. И я сразу обратился к министру юстиции и главе Верховного суда, указав на то, что выходцы из стран СНГ не представлены в израильской судебной системе. Процесс, который был запущен тогда, принес свои плоды: с того момента уже несколько представителей нашей общины стали судьями. И сегодняшнее избрание Алекса Штейна показывает, что только используя политические рычаги можно отстоять законные права своей общины и разбить пресловутый стеклянный потолок", - сказал Роберт Илатов.

Депутат особо отметил, что профессор Алекс Штейн был избран благодаря своим профессиональным качествам. Его книги и статьи изучаются во многих университетах мира, и он считается одним из ведущих специалистов в своей области.

Профессор Штейн родился в 1957 году в Ленинграде и репатриировался в Израиль в 1973. Окончил школу, отслужил срочную службу в ЦАХАЛе, а затем поступил на юридический факультет Еврейского университета в Иерусалиме. Стажировался в отделе прокуратуры по расследованию уголовных преступлений у судьи Верховного суда Менахема Эйлона. Получил докторскую степень в Великобритании и вернулся в Еврейский университет на должность преподавателя. В 2002 году был легко ранен во время теракта в кафе "Фрэнк Синатра" в иерусалимском университете. После женитьбы на израильтянке, проживающей в США, переехал в Америку.

Штейн считается одним из ведущих специалистов в мире в области уголовного права, деликта (правонарушения), медицинской халатности, экономических аспектов права и теории юриспруденции. Придерживается консервативных взглядов, выступая за ограничение вмешательства суда в решения законодательной и исполнительной властей.

Многие называют Штейна "первым" представителем репатриантов из СССР, избранным в Верховный суд, хотя до него в коллегию судей входил Аарон Барак, выходец из Литвы, переехавший в Палестину в 1947 году. Аарон Барак возглавлял Верховный суд с 13 августа 1995 года по 14 сентября 2006 года.

49-летний Офер Гроскопф является судьей окружного суда центрального округа. Он специализируется в области экономического права и представительских исков. Профессор юриспруденции, в прошлом заместитель декана юридического факультета тель-авивского университета. Летом 2017 года публиковалась информация о том, что достигнуто соглашение между министром юстиции Айелет Шакед и главой Верховного суда Мирьям Наор о назначении его в Верховный суд. В то же время представители Верховного суда в комиссии по назначению судей опасались назначать в Верховный суд человека, который будет заседать там более двух десятилетий до выхода на пенсию и длительное время сможет занимать пост главы Верховного суда.

"Сегодня праздничный день для всей юридической системы Израиля. Избраны лучшие из лучших, люди, имеющие за спиной жизненный и культурный багаж. Я убеждена, что новый состав Верховного суда оставит печать в истории Израиля", - заявила министр юстиции Айелет Шакед.

За время каденции Айелет Шакед в Верховный суд избраны шесть новых судей. Общий состав коллегии Верховного суда насчитывает 15 человек.

По информации 10-го канала ИТВ, Офер Гроскопф приступит к своим обязанностям уже в марте. Алекс Штейн вернется в Израиль из США в августе.





