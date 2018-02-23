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В Израиле

Репатриант из СССР профессор Алекс Штейн стал судьей Верховного суда

время публикации: 22 февраля 2018 г., 21:13 | последнее обновление: 22 февраля 2018 г., 22:46 блог версия для печати фото
Репатриант из СССР профессор Алекс Штейн стал судьей Верховного суда
Репатриант из СССР профессор Алекс Штейн стал судьей Верховного суда
Репатриант из СССР профессор Алекс Штейн стал судьей Верховного суда

В четверг, 22 февраля, комиссия по назначению судей избрала профессора Алекса Штейна и судью Офера Гроскопфа на пост судей Верховного суда.

Заседание комиссии продолжалось почти двенадцать часов, при этом основная дискуссия развернулась при выборе между судьями Офером Гроскопфом и Шаулем Шохатом. Кандидатура профессора Штейна, назначение которого инициировала министр юстиции Айелет Шакед, была утверждена единогласно.

Депутат Кнессета Роберт Илатов, входящий в состав комиссии, заявил после заседания: "Два года назад я стал первым русскоязычным представителем в Комиссии по назначению судей. И я сразу обратился к министру юстиции и главе Верховного суда, указав на то, что выходцы из стран СНГ не представлены в израильской судебной системе. Процесс, который был запущен тогда, принес свои плоды: с того момента уже несколько представителей нашей общины стали судьями. И сегодняшнее избрание Алекса Штейна показывает, что только используя политические рычаги можно отстоять законные права своей общины и разбить пресловутый стеклянный потолок", - сказал Роберт Илатов.

Депутат особо отметил, что профессор Алекс Штейн был избран благодаря своим профессиональным качествам. Его книги и статьи изучаются во многих университетах мира, и он считается одним из ведущих специалистов в своей области.

Профессор Штейн родился в 1957 году в Ленинграде и репатриировался в Израиль в 1973. Окончил школу, отслужил срочную службу в ЦАХАЛе, а затем поступил на юридический факультет Еврейского университета в Иерусалиме. Стажировался в отделе прокуратуры по расследованию уголовных преступлений у судьи Верховного суда Менахема Эйлона. Получил докторскую степень в Великобритании и вернулся в Еврейский университет на должность преподавателя. В 2002 году был легко ранен во время теракта в кафе "Фрэнк Синатра" в иерусалимском университете. После женитьбы на израильтянке, проживающей в США, переехал в Америку.

Штейн считается одним из ведущих специалистов в мире в области уголовного права, деликта (правонарушения), медицинской халатности, экономических аспектов права и теории юриспруденции. Придерживается консервативных взглядов, выступая за ограничение вмешательства суда в решения законодательной и исполнительной властей.

Многие называют Штейна "первым" представителем репатриантов из СССР, избранным в Верховный суд, хотя до него в коллегию судей входил Аарон Барак, выходец из Литвы, переехавший в Палестину в 1947 году. Аарон Барак возглавлял Верховный суд с 13 августа 1995 года по 14 сентября 2006 года.

49-летний Офер Гроскопф является судьей окружного суда центрального округа. Он специализируется в области экономического права и представительских исков. Профессор юриспруденции, в прошлом заместитель декана юридического факультета тель-авивского университета. Летом 2017 года публиковалась информация о том, что достигнуто соглашение между министром юстиции Айелет Шакед и главой Верховного суда Мирьям Наор о назначении его в Верховный суд. В то же время представители Верховного суда в комиссии по назначению судей опасались назначать в Верховный суд человека, который будет заседать там более двух десятилетий до выхода на пенсию и длительное время сможет занимать пост главы Верховного суда.

"Сегодня праздничный день для всей юридической системы Израиля. Избраны лучшие из лучших, люди, имеющие за спиной жизненный и культурный багаж. Я убеждена, что новый состав Верховного суда оставит печать в истории Израиля", - заявила министр юстиции Айелет Шакед.

За время каденции Айелет Шакед в Верховный суд избраны шесть новых судей. Общий состав коллегии Верховного суда насчитывает 15 человек.

По информации 10-го канала ИТВ, Офер Гроскопф приступит к своим обязанностям уже в марте. Алекс Штейн вернется в Израиль из США в августе.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 февраля 2018 г.
Перед избранием судей Верховного суда в комиссии по назначению готовится сделка







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