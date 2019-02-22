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В Израиле

Первый израильский лунный аппарат "Берешит" запущен в космос

время публикации: 04:33 | последнее обновление: 06:00 блог версия для печати фото
Первый израильский лунный аппарат "Берешит" запущен в космос
Первый израильский лунный аппарат "Берешит" запущен в космос

В ночь на пятницу 22 февраля, около 04:00 по израильскому времени с космодрома на мысе Канаверал в США был осуществлен запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет на околоземную орбиту лунный аппарат "Берешит", разработанный в рамках проекта SpaceIl.

Примерно через 40 минут после запуска были получены сигналы о том, что все системы космического корабля функционируют нормально. Таким образом, запуск прошел удачно, что подтверждено израильскими наблюдателями. Посадка на Луну запланирована на 11 апреля.

Если не произойдет никаких неожиданностей, Израиль станет четвертой после СССР, США и Китая страной, посадившей свой аппарат на поверхность Луны, и обойдя тем самым Индию, которая по техническим причинам отложила запуск своего лунохода.

18 февраля Александр Фридман – главный системный инженер проекта SpaceIl, ответственный за все операции спутника "Берешит" после запуска – рассказал об этом проекте в передаче "На пике событий" (радиостанция КАН РЭКА, ведущий Арик Эльман). Прежде всего он пояснил, что называть "Берешит" луноходом не совсем точно, так как этот аппарат не предназначен для передвижения по лунной поверхности. "Наша задача более скромная. Мы хотим сесть на Луне и передать красивые, интересные снимки с Луны на Землю", – сказал Фридман.

Один из руководителей проекта пояснил, что миссия осуществляется группой, которая не является ни государственной, ни коммерческой компанией, действующей в рамках "относительно скромного" бюджета. Поэтому, в том числе, не было возможности заказать особый запуск "прямо на Луну".

"Берешит" стал своего рода "маленьким попутчиком" при коммерческом запуске группы спутников, которые выводятся на околоземную орбиту.

"После этого своими силами мы должны будем постепенно подниматься, поймать Луну, когда она будет недалеко от нас (для этого потребуется точный расчет), встретиться с Луной и после этого мы будем крутиться вокруг Луны, постепенно спускаться, и потом сядем на Луну", – объяснил Александр Фридман. Он отметил, что такая миссия занимает заметно больше времени, чем прямые полеты на Луну, которые осуществляли США, СССР и КНР, но с точки зрения стоимости запуска этот проект намного дешевле.

Помимо фото- и видеосъемок на поверхности Луны, проект "Берешит" планирует научную миссию, которая будет состоять в измерении очень слабых магнитных полей с помощью специального прибора, который будет доставлен на Луну (данное исследование проводится под руководством профессора Одеда Аронсона из Института Вейцмана, в сотрудничестве с американскими UCLA и NASA).

Разработка первого израильского лунного аппарата началась несколько лет назад некоммерческой организацией SpaceIl в рамках международного конкурса Google Lunar X PRIZE. В 2017 году проект вышел в финал конкурса. Чтобы получить первый приз в размере 20 миллионов долларов, недостаточно первыми осуществить посадку лунохода на спутник: по изначальному плану, аппарат должен был преодолеть по поверхности Луны не менее 500 метров, передав на Землю фотографии и видео в высоком разрешении. Команда, пришедшая к "финишу" второй, получит приз в размере 5 млн долларов. Однако завершить разработку до конца года не удалось, и Google объявил об отмене конкурса. Несмотря на это, в SpaceIl решили продолжить работу, находившуюся в финальной стадии. Руководству проекта удалось заручиться поддержкой министерства науки и государственной оборонной корпорации "Авиационная промышленность". Общий бюджет проекта составил 95 миллионов долларов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 февраля 2019 г.
Запуск первого израильского лунного аппарата. Рассказывает системный инженер Александр Фридман
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 февраля 2019 г.
Израиль станет четвертой страной, осуществившей посадку своего аппарата на Луну
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 июля 2018 г.
SpaceIL: израильский "луноход" запустят в космос в декабре
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2017 г.
Израильская организация SpaceIL вышла в финал "космического" конкурса Google
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 октября 2015 г.
Израильский луноход отправится на Луну в 2017 году





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