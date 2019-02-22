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В Израиле

Полный список партий, участвующих в выборах в Кнессет 21-го созыва

время публикации: 09:17 | последнее обновление: 10:42 блог версия для печати фото
Полный список партий, участвующих в выборах в Кнессет 21-го созыва
Полный список партий, участвующих в выборах в Кнессет 21-го созыва
Полный список партий, участвующих в выборах в Кнессет 21-го созыва

В четверг, 21 февраля, завершилась регистрация партий, которые будут участвовать в выборах в Кнессет 21-го созыва, намеченных на 9 апреля. В общей сложности свои списки представили 47 партий, что является рекордом в истории израильских выборов.

Редакция NEWSru.co.il представляет полный список партий с их лидерами и буквенными обозначениями в день выборов (партии представлены в том порядке, в котором они фигурируют на сайте Центральной избирательной комиссии).

"а-Ямин а-Хадаш во главе с Шакед и Беннетом" ("Новые правые"). Лидеры – Айелет Шакед и Нафтали Беннет. Буквенные обозначения – נ/ינ

"ДААМ – Солидарность без границ". Лидер – Тамир Йоав Галь. Буквенные обозначения – ץ/ק/י/זך

"Маген во главе с Галем Гиршем". Лидер – Галь Гирш. Буквенные обозначения – נץ/זיק/קן

"Брит Олам". Лидер – Офер Лифшиц. Буквенные обозначения – כן/זך/י

"БЕТАХ – Социальная безопасность во главе с Семеном Графманом. Лидер – Семен Графман. Буквенные обозначения – ן/ףק/י

"Яадут а-Тора ва а-Шабат, Агудат Исраэль – Дегель а-Тора". Лидеры – Яаков Лицман и Моше Гафни. Буквенные обозначения – ג

"Цедек ле-Коль ки Хегиа а-Эт" ("Справедливость для всех, потому что время настало". Лидер – Яаков Кашди. Буквенные обозначения – ק/ץ

Партия "Яшар". Лидер – Эран Эцион. Буквенные обозначения – י/נק/קנ

"Пираты во главе с интернетом". Лидер – Ноам Козар. Буквенные обозначения – ףז/זן

"Кец". Лидер – Денис Липкин. Буквенные обозначения – יז/ק/ץ

"Пашут Ахава" ("Просто любовь"). Лидер – Лилиан Рут Вайсбергер . Буквенные обозначения – ףי

"Беяхад во главе с Йом-Товом Самией". Лидер – Йом-Тов Самия. Буквенные обозначения – ני/זן/יק/יך

"Ахи Исраэли во главе с Адиной Бар-Шалом". Лидер – Адина Бар-Шалом. Буквенные обозначения – ץן/ץף

"Квод а-Адам" ("Человеческое достоинство"). Лидер – Аркадий Пугач. Буквенные обозначения – ןך/ןף

"Офек Хадаш " ("Новый горизонт – Центристская арабская партия"). Буквенные обозначения – ךן/ךף

"а-Решима а-Аравит" ("Арабский список"). Лидер – Мухаммад Кнаан . Буквенные обозначения – ע/נך/ר

"Ани ве-Ата" ("Я и ты – Народная израильская партия". Лидер – Алон Гилади. Буквенные обозначения – ץי

"Мифлегет а-Реформа". Лидер – Абд Ас-Сала Кашуа. Буквенные обозначения – נך/ח/ק/ח

"Мифлегет Эзрахим Ватиким" ("Партия пожилых"). Лидер – Шалом Амит Саар. Буквенные обозначения – זי

"Питарон ле-Аза" ("Решение для Газы"). Лидер – Шарон Леви-Шмуэль. Буквенные обозначения – ץז

"Руах Габит ле-Хинух" ("Попутный ветер для образования". Лидер – Адир Зельцер. Буквенные обозначения – ףך

РААМ-БАЛАД. Лидеры – Мансур Аббас и Амтанс Шхадэ. Буквенные обозначения – דעם

"Яхад во главе с Эли Ишаем". Лидер – Эли Ишай Буквенные обозначения – זך

ХАДАШ во главе с Айманом Удой и ТААЛ во главе с Ахмадом Тиби. Лидеры – Айман Удэ и Ахмад Тиби. Буквенные обозначения – ום

"Зеут – израильское движение во главе с Моше Фейглиным". Лидер – Моше Фейглин. Буквенные обозначения – ז/יז

"Миатхала" ("Сначала"). Лидер – Давид Эрез Анав. Буквенные обозначения – קן/י/ק

"Коль Исраэль Ахим ве-Пеула ле-Исраэль" ("Весь Израиль – братья и Действие для Израиля". Лидер – Алали Адамсо. Буквенные обозначения – קף/נץ/ני/קנ

"Исраэль Бейтейну" ("Наш Дом Израиль во главе с Авигдором Либерманом"). Лидер – Авигдор Либерман. Буквенные обозначения – ל

"Ихуд Бней Брит" ("Объединение Детей завета". Лидер – Бшара Шилиан. Буквенные обозначения – ינ/ין/קן

"Кулану Хаверим На Нах" ("Мы все друзья На Нах"). Лидер – Илан Бронсон. Буквенные обозначения – ףץ/נ/ן

"Цедек Хеврати". Лидер – Гад Хэран. Буквенные обозначения – צק/זך/קנ/קף

"Эрец Исраэль Шелану" ("Наша Земля Израиля – Объединенная еврейская партия за единство Торы, Народа и Земли"). Лидер – Рафаэль Левенгронд. Буквенные обозначения – קי/קם/ק

"Ахрайут ле-Меясдим" ("Ответственность основателям во главе с Хаимом Даяном". Лидер – Хаим Даян. Буквенные обозначения – יץ/קז

"Гешер во главе с Орли Леви". Лидер – Орли Леви-Абукасис. Буквенные обозначения – נר

"Манхигут Хевратит" ("Социальное лидерство"). Лидер – Илан Машиха Яр Занбар". Буквенные обозначения – ןן

"Ционут Хадаша - Мифлегет а-Ам" ("Новый сионизм – Народная партия". Лидер – Биньямин Унгер. Буквенные обозначения – ךי

"Зхутейну бе-Колейну" ("Наш голос – наше право"). Лидер – Гиль Роттер. Буквенные обозначения – נז

"Шавим" ("Равные"). Лидер – Мирьям Антеби. Буквенные обозначения – ףנ/ץנ

" Кахоль Лаван во главе с Бени Ганцем и Яиром Лапидом ". Лидеры – Бени Ганц и Яир Лапид. Буквенные обозначения – פה

"Кулану – разумные правые во главе с Моше Кахлоном". Лидер – Моше Кахлон. Буквенные обозначения – כ

"Авода" ("Рабочая партия во главе с Ави Габаем"). Лидер – Ави Габай. Буквенные обозначения – אמת

"МЕРЕЦ – левые Израиля". Лидер – Тамар Зандберг. Буквенные обозначения – מרצ

"Ликуд во главе с Биньямином Нетаниягу на пост премьер-министра". Лидер – Биньямин Нетаниягу. Буквенные обозначения – מחל

"Орен Хазан во главе партии Цомет". Лидер – Орен Хазан. Буквенные обозначения – זץ

"Тиква ле-Шинуй" ("Надежда на перемены") . Лидер – Рами Махамид. Буквенные обозначения – ךק

"Ихуд Мифлагот а-Ямин" ("Союз правых партий – Байт Иегуди, Ихуд Леуми, Оцма Йегудит"). Буквенные обозначения – טב

ШАС – Всемирное сефардское объединение блюстителей Торы. Лидер – Арье Дери. Буквенные обозначения – שס

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 февраля 2019 г.
Центральная избирательная комиссия завершила прием предвыборных списков





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