Центральная избирательная комиссия завершила прием предвыборных списков

В полночь 22 февраля Центральная избирательная комиссия завершила прием партийных списков для участия в выборах в Кнессет 21-го созыва, которые состоятся 9 апреля.

Свои списки подали 47 партий, что стало абсолютным рекордом в истории израильского парламентаризма.

Ранее сообщалось, что в очереди в ЦИК представителям арабских партий ТААЛ и "Хадаш" удалось договориться о том, что они пойдут на выборы единым списком.

Вечером в четверг телеканалы опубликовали результаты первых опросов, проведенных после создания списка "Кахоль Лаван".

Согласно опросу, проведенному институтом "Мидгам" и опубликованному телеканалом "Кешет", если бы выборы состоялись сейчас, то "Кахоль Лаван" стала бы крупнейшей партией парламента, набрав 36 мандатов. "Ликуд" набрал бы 30. "Авода" получила бы 8, "Яадут а-Тора" – 7, ЦАЛАШ, (уже несуществующий) Объединенный арабский список и ТААЛ – по 6, ШАС – 5, НДИ, "Байт Иегуди", "Кулану" и МЕРЕЦ – по 4.

По результатам этого опроса, имеет место равенство между блоками. Право-религиозный и левоцентристский блок набирают по 60 мандатов.

37% опрошенных предпочитают видеть на посту премьер-министра Биньямина Нетаниягу. 36% отдают предпочтение союзу Ганц-Лапид.

Телеканал "Решет" опубликовал результаты опроса, проведенного профессором Камилем Фуксом. По результатам этого опроса, если бы выборы состоялись сегодня, то партия "Кахоль Лаван" набрала бы 36 мандатов. "Ликуд" остался бы всего с 26. ХАДАШ-ТААЛ набрал бы 10 мандатов, "Байт Иегуди" – 8, "Яадут а-Тора" – 7, ШАС – 6, "Авода", НДИ, ЦАЛАШ – по 5, "Кулану", МЕРЕЦ, РААМ-БАЛАД – по 4.

В этом опросе праворелигиозный блок сохраняет минимальное большинство: 61:59.

45% опрошенных предпочитают видеть на посту премьер-министра Биньямина Нетаниягу. 36% отдают предпочтение Бени Ганцу, 19% не имеют мнения.

31% считает партию "Кахоль Лаван" левой, 46% - центристской, 8% - правой, 15% не смогли ответить на этот вопрос.

Телеканал "Кан11" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом Direct Polls. По данным этого опроса, "Кахоль Лаван" набирает 35 мандатов, "Ликуд" – 32, ХАДАШ-ТААЛ – 11, "Авода" – 8, ЦАЛАШ – 7, "Байт Иегуди", "Яадут а-Тора", ШАС – по 6, НДИ – 5, МЕРЕЦ – 4.

Блок правых и религиозных партий набирает по этому опросу 62 мандата, левоцентристский – 58.