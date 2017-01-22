СМИ: жители Амоны возобновляют борьбу против эвакуации форпоста

Штаб борьбы за будущее Амоны сообщил, что в ближайший вторник, 24 января, состоится чрезвычайное совещание и митинг, посвященные ситуации, сложившейся вокруг форпоста.

Сайт 0404.co.il сообщает, что жители Амоны намерены возобновить свою борьбу против эвакуации в связи с невыполнением правительством взятых на себя обязательств.

В сообщении говорится, что до сегодняшнего дня на территории форпоста или рядом с ним не было выстроено ни одного дома. Вместе с тем, жители Амоны опасаются эвакуации, которая, согласно решению БАГАЦ, должна состояться не позднее 8 февраля.