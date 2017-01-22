Полиция повторно просит о помощи в поисках 14-летней Анастасии Зибицкер из Беэр-Шевы

Полиция Беэр-Шевы просит помощи граждан в поисках 14 летней Анастасии Зибицкер. Девочка ушла из дома 19 января и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 160 см, стройная, русые волосы, зеленые глаза.

Особых примет не названо.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии Зибицкер, позвонить в отделение полиции в Беэр-Шеве по телефону 08-646-27-44 или по телефону 100.

Отметим, что полиция повторно обратилась к населению с просьбой о помощи в розыске Анастасии Зибицкер. Первое объявление было опубликовано 11 января, в нем говорилось, что девушка ушла из дома утром 8 января и 9 января в последний раз выходила на связь.