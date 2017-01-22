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В Израиле

Опубликовано имя криминального авторитета, убитого в Тель-Авиве

время публикации: 08:37 | последнее обновление: 09:09 блог версия для печати фото
На месте преступления. 21 января 2017 года
На месте преступления. 21 января 2017 года
На месте преступления. 21 января 2017 года

В ночь на воскресенье, 22 января, было опубликовано имя одного из двух убитых в результате покушения накануне в Тель-Авиве, на подземной стоянке на улице Тоцерет а-Арец. Это 33-летний Абд Ийяш, житель Яффо, ранее судимый за уголовные преступления.

Ийяш освободился из заключения летом 2016 года, против него велось новое расследование по подозрению в совершении убийства.

Вторым убитым в результате покушения является охранник Ийяша, имя которого пока не названо.

Как сообщалось ранее, убийство было совершено на подземной автомобильной стоянке рядом с высотными зданиями Мигдалей Тель-Авив.

По предварительной версии, было совершено заказное убийство в рамках сведения счетов в уголовном мире. Согласно имеющейся информации, убийца поджидал жертв на лестничной клетке, и, когда они приехали на стоянку в автомобиле, вышли из машины и отправились к лифту, застал их врасплох и выстрелил обоим в головы. Преступник скрылся с места происшествия. По другим данным, убийц было двое.

Как стало известно позднее, в этом преступлении пострадал маленький ребенок, сын одного из убитых. Его отец был убит, когда держал сына на руках. Мальчик получил порезы осколками стекла. Убийство было совершено на глазах у других членов семьи.

Публикация подробностей расследования этого двойного убийства пока запрещена.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 января 2017 г.
Стрельба в Тель-Авиве, два человека убиты







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