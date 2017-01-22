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Отстранен от должности полковник ЦАХАЛа, автомобиль которого с секретными документами был угнан

время публикации: 09:40 | последнее обновление: 09:40 блог версия для печати фото
Отстранен от должности полковник ЦАХАЛа, автомобиль которого с секретными документами был угнан

В воскресенье, 22 января, была разрешена к публикации информация о том, что командующий северным округом генерал-майор Авив Кохави отстранил на семь дней от должности полковника, автомобиль которого был угнан.

В автомобиле находились секретные документы, а также аппарат для шифрованной сотовой связи "Горная роза".

Имя офицера не публикуется. Как сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", продолжается розыск угнанного автомобиля и пропавших документов.

13 декабря неизвестные проникли в дом главы кадрового отдела генштаба ЦАХАЛа генерал-майора Хагая Тополенского и похитили компьютер, в котором хранились секретные материалы. На следующий день генерал-майор Хагай Тополенски подал в отставку.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 декабря 2016 г.
Глава кадрового отдела генштаба ЦАХАЛа генерал-майор Тополенский подал в отставку
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 декабря 2016 г.
Из дома главы кадрового отдела генштаба ЦАХАЛа похищен компьютер с секретными документами







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