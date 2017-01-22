Отстранен от должности полковник ЦАХАЛа, автомобиль которого с секретными документами был угнан

В воскресенье, 22 января, была разрешена к публикации информация о том, что командующий северным округом генерал-майор Авив Кохави отстранил на семь дней от должности полковника, автомобиль которого был угнан.

В автомобиле находились секретные документы, а также аппарат для шифрованной сотовой связи "Горная роза".

Имя офицера не публикуется. Как сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", продолжается розыск угнанного автомобиля и пропавших документов.

13 декабря неизвестные проникли в дом главы кадрового отдела генштаба ЦАХАЛа генерал-майора Хагая Тополенского и похитили компьютер, в котором хранились секретные материалы. На следующий день генерал-майор Хагай Тополенски подал в отставку.