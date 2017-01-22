СМИ: отчет о просчетах правительства во время "Нерушимой скалы" может подвергнуться "цензуре"

Израильские СМИ сообщили, что государственный контролер начал передавать на обсуждение специальной парламентской комиссии главы из одного из самых проблематичных отчетов с точки зрения нынешнего правительства.

В воскресенье, 22 января, парламентской комиссии по госконтролю, которую возглавила Карин Эльхарар, была передана первая глава отчета, касающегося деятельности правительства во время операции "Нерушимая скала". По информации сайта "Мако", до конца текущей недели парламентской комиссии будут переданы еще две главы. После получения отчета полностью члены комиссии должны будут решить, будет ли отчет опубликован полностью или будут опубликованы только отдельные его части.

О том, что отчет может подвергнуться "цензуре", также сообщает сайт Nana10. Эта информация также была подтверждена радиостанцией "Решет Бет".

В публикации "Мако" отмечается, что в начале ноября глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился с госконтролером и передал ему протоколы заседаний правительства в период проведения "Нерушимой склады", из которых можно получить представление о том, как принимались решения о борьбе с туннелями террористов. Затем по настоянию Биньямина Нетаниягу состоялась еще одна встреча. По итогам этих бесед был составлен черновик отчета, в котором госконтролер ужесточил критику в адрес Моше Яалона, возглавлявшего в тот период министерство обороны, а также Биньямина Нетаниягу, и при этом смягчил формулировки, касающиеся деятельности ЦАХАЛа.

Согласно утечкам информации, государственный контролер отклонил версию главы правительства, приняв за основу утверждения Нафтали Беннета, согласно которым членам узкого кабинета до конца июня ничего не было известно о ситуации в Газе и о туннелях.

Семья офицера ЦАХАЛа Адара Голдина, останки которого удерживает ХАМАС, узнав из СМИ о планах правительства запретить к публикации некоторые из глав отчета, потребовали от Биньямина Нетаниягу не подвергать отчет цензуре и опубликовать его полностью, об этом сообщает сайт "Аруц-7" .

















