22 января 2017 г.
последняя новость: 15:15
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В Израиле

Отложено обсуждение закона о предоставлении юридического иммунитета главе правительства

время публикации: 15:18 | последнее обновление: 15:18 блог версия для печати

Министерская комиссия по законодательству отложила на три месяца обсуждение законопроекта о предоставлении юридического иммунитета главе правительства. Об этом сообщает сайт Walla News.

Законопроект был предложен главой парламентской комиссии по внутренним делам Давидом Амсалемом. Он предусматривает предоставление юридического иммунитета действующему главе правительства, когда в его отношении имеются "недостаточно серьезные" подозрения. В частности, "незначительным правонарушением" считается незаконное получение подарков или нарушение общественного доверия.

Автор законопроекта отмечает, что в последние годы было несколько случаев, когда предметами уголовного расследования становились нарушения, совершенные политиком еще до вступления в должность главы правительства. Давид Амсалем полагает, что нельзя допускать ситуации, при которой страной руководят следственные органы.

Вместе с тем, депутат предлагает не представлять иммунитет главе правительства, когда речь идет о серьезных подозрениях, например, когда существуют подозрения на преступления в области безопасности или в сексуальных преступлениях, а также нарушениях, связанных с наркотиками и насилием.

Предполагается, что законопроект, даже если будет поддержан депутатами, не будет распространяться на действующего главу правительства Биньямина Нетаниягу.

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