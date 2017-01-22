Депутат Ксения Светлова: власти Беларуси намерены экстрадировать блогера Лапшина

Утром в воскресенье, 22 января, от депутата Кнессета Ксении Светловой ("Сионистский лагерь") поступила информация о том, что, несмотря на попытки израильской стороны урегулировать ситуацию, власти Беларуси намерены экстрадировать блогера Александра Лапшина в Азербайджан.

"В конце недели мне стало известно, что пришло решение об экстрадиции по делу израильского блогера Александра Лапшина, арестованного в Минске. Александру теперь инкриминируют "предварительный сговор, вступление в преступную связь с неустановленными лицами и создание преступной группы с целью пересечения границы". Прискорбно, что Беларусь намеревается продолжать процесс экстрадиции Лапшина в Азербайджан. И это невзирая на все попытки предотвратить высылку и обращения со стороны МИД Израиля, России и США. На мой взгляд, тем самым, грубо нарушаются гражданские свободы, в том числе и свобода слова. Благодарю сотрудников МИДа Израиля и других стран за участие и старание помочь в непростом деле. Считаю, что условия, которые были переданы мне во время моих контактов с азербайджанской стороной по принесению извинений и освобождению Александра могут быть приняты и реализованы с тем, чтобы закончить этот совершенно излишний кризис", – сказано в сообщении депутата Светловой.

19 января газета "Гаарец" писала, что министерство иностранных дел Израиля передало властям Азербайджана предложение по выходу из кризиса, связанного с арестом израильского блогера Александра Лапшина в Минске по запросу Баку из-за посещения Нагорного Карабаха. В публикации говорилось, что в Иерусалиме предложили передать правительству Азербайджана письмо Лапшина с публичными извинениями за посещение Нагорного Карабаха и за критику в адрес президента Ильхама Алиева. Обозреватель "Гаарец" Барак Равид утверждал, что Лапшин дал свое согласие на подобный формат и подготовил письмо с извинениям. Со ссылкой на высокопоставленный источник в МИДе Равид отмечал, что подобное решение позволяет замять скандал к удовлетворению всех вовлеченных сторон – Израиля, Азербайджана, Беларуси и России.

Равид писал, что идею принесения публичных извинений выдвинула несколько недель назад депутат Ксения Светлова, помогающая семье Лапшина. Однако тогда в Баку продолжали настаивать на выдаче Лапшина, обещая затем освободить его. Не доверяя обещаниям азербайджанских властей, Лапшин отказался от подобного варианта.

40-летний блогер Александр Лапшин, обладающий израильским гражданством, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту, писало издание azeri.today.

Как сообщали израильские СМИ, МИД Израиля обращался к властям Беларуси с просьбой не допустить экстрадицию Александра Лапшина в Баку до выяснения всех обстоятельств этого дела.





