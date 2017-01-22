22 января 2017 г.
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В Израиле

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман встретился с экс-директором ЦРУ Дэвидом Петреусом

время публикации: 15:58 | последнее обновление: 15:58 блог версия для печати фото
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман встретился с экс-директором ЦРУ Дэвидом Петреусом

В воскресенье, 22 января, в иерусалимской гостинице "Кинг Дэвид" министр обороны Израиля Авигдор Либерман встретился с бывшим директором ЦРУ генералом Дэвидом Петреусом, чью кандидатуру на пост главы Госдепартамента США рассматривал после своего избрания президент Дональд Трамп. Петреус также был в списке претендентов на пост министра обороны США. Несмотря на то, что в результате он не был назначен ни на один из этих постов, Дэвид Петреус остается в "обойме" президента США Дональда Трампа, отмечает пресс-служба министра обороны Израиля.

В ходе встречи Авигдор Либерман и Дэвид Петреус обсудили состояние отношений между Израилем и Соединенными Штатами на текущем этапе, подтвердили обоюдное стремление продолжать укреплять израильско-американские отношения при правлении президента Трампа – в свете региональных и глобальных вызовов, с которыми сталкиваются обе страны.

В беседе с генералом Петреусом, говоря о роли и значении деятельности США в ближневосточном регионе, глава израильского оборонного ведомства отметил, что для борьбы с радикальным исламским террором необходимо как можно скорее создать антитеррористическую коалицию, включающую умеренные арабские страны и Израиль.

"Успех такой коалиции послужит фундаментом для всеобъемлющего регионального урегулирования, в рамках которого на основе плана обмена территориями и населением возможно разрешение израильско-палестинского конфликта. Нет шанса на достижение двустороннего соглашения между Израилем и палестинцами. В течение последних 24 лет все попытки достичь такого соглашения раз за разом проваливались", – подчеркнул Авигдор Либерман.

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