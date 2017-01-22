Члены узкого кабинета отложили обсуждение аннексии Маале-Адумим

Около 18:00 закончилось заседание военно-политического кабинета, на котором обсуждалась возможность аннексии Маале-Адумим. Радиостанция "Решет Бет" передала, что члены кабинета единогласно поддержали предложение отложить обсуждение этой темы до встречи Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом.

Из канцелярии премьер-министра сообщили, что перед встречей Нетаниягу с Трампом состоится еще одно заседание военно-политического кабинета для обсуждения этой темы.

- Одобрено строительство на спорных территориях в Иерусалиме

Отметим, что ранее источник в администрации президента США Дональда Трампа категорически опроверг сообщения о том, что что представители США обращались к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу с просьбой отложить обсуждение законопроекта об аннексии Маале-Адумим.

Согласно опубликованной информации, утром 22 января источник в администрации позвонил одному из министров правительства и сказал: "Этого просто не может быть. Все в администрации крайне заняты, и у нас нет времени на Израиль. Выработайте свою политику и двигайтесь вперед, мы не будем вас критиковать или останавливать. Чем больше твердых шагов вы сделаете, тем легче будет работать с вами администрации". По утверждению Илиль Шахар, источник говорил от своего имени, а не от имени президента Трампа или всей администрации. "Это дружеский совет, а не официальное заявление", – сказал источник.

20 января премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к партии "Байт Иегуди" с просьбой отложить обсуждение и голосование по законопроекту депутатов Йоава Киша ("Ликуд") и Бецалеля Смотрича ("Байт Иегуди") об аннексии Маале-Адумим. В воскресенье этот законопроект должны были вынесен на голосование межминистерской комиссии по законодательству. Министр юстиции Айелет Шакед заявила в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что премьер-министр обратился с просьбой отложить рассмотрение законопроекта до окончания заседания военно-политического кабинета.

По информации "Гаарец" заседание военно-политического кабинета состоялось по просьбе министра просвещения и главы "Байт Иегуди" Нафтали Беннета. Как пишут Барак Равид и Йонатан Лис, 20 января Нетаниягу беседовал с Беннетом и просил отложить рассмотрение законопроекта. Беннет, в свою очередь, напомнил, что на протяжении длительного времени добивается проведения серьезного обсуждения политики правительства в отношении Иудеи и Самарии на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа. Нетаниягу пообещал, что обсуждение состоится 22 января.

По сообщению радиостанции "Галей ЦАХАЛ", Беннет сказал Нетаниягу, что готов отложить голосование по закону об аннексии Маале-Адумим в том случае, если глава правительства публично отмежуется от параметров своей "бар-иланской речи 2009 года".

Одобрено строительство на спорных территориях в Иерусалиме

В воскресенье, 22 января, Комиссия по муниципальному планированию и строительству в мэрии Иерусалима одобрила строительство 566 единиц жилья в еврейских кварталах (Писгат-Зеэв, Рамот и Рамат Шломо) и 105 единиц жилья в арабских кварталах столицы, пишет на сайте газеты "Гаарец" Нир Хасон.

В публикации утверждается, что слушания по этому вопросу были перенесены на эту неделю из опасений, что администрация Барака Обамы может попытаться оказать давление на израильское руководство, и было решено вынести эту тему на обсуждение после прихода в Белый дом команды Дональда Трампа.

"Гаарец" приводит комментарии представителей левого лагеря, отмечающих, что принятие такого решения сразу после прихода к власти Трампа, указывает на стремление правительства Биньямина Нетаниягу незамедлительно начать использовать возможности, которые предоставляются после смены власти в Вашингтоне.

Отметим, что районы Писгат-Зеэв, Рамот и Рамат Шломо находятся на спорных территориях, на пределами "зеленой черты". Администрация Обамы неоднократно выступала против застройки этих районов.





