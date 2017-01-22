2-й канал ИТВ: раввин Йона Мецгер может быть приговорен к 3,5 годам тюрьмы

По материалам следствия, за десять лет Йона Мецгер получил в виде взяток около 10 миллионов шекелей.

По данным Второго канала, досудебная сделка будет подписана в ближайшие дни и в ее рамках государство может конфисковать принадлежащую Мецгеру квартиру, находящуюся рядом с площадью Ицхака Рабина в Тель-Авиве.

Обвинительное заключение было представлено в октябре 2015 года. Йона Мецгер занимал пост главного ашкеназского раввина Израиля с 2003 по 2012 год. Он обвиняется во взяточничестве и получении прибыли незаконным путем. Следователи утверждают, что деньги шли на оплату роскошного образа жизни раввина – приобретение квартир, длительные заграничные поездки. Полиция рекомендовала судить Мецгера также за отмывание денег, однако прокуратура изъяла этот пункт из обвинительного заключения.

Также ранее была предпринята попытка заключения досудебного соглашения, в рамках которого Йона Мецгер мог получить 18 месяцев тюрьмы, однако сделка была отклонена юридическим советником правительства Иегудой Вайнштейном, который счел предлагавшееся наказание слишком мягким.