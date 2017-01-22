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Минздрав: обстоятельства гибели водителя, задавившего полицейского в Умм аль-Хиране, неясны

время публикации: 07:39 | последнее обновление: 07:52 блог версия для печати фото
Умм аль-Хиран, 18 января 2017 года

В результате экспертизы по вопросу об обстоятельствах гибели 47-летнего Якуба аль-Киана во время проведения операции в Умм аль-Хиране 18 января установлено, что он был убит двумя пулями, сообщило министерство здравоохранения.

В настоящий момент нельзя с уверенностью утверждать, какая пуля попала в водителя первой, и был ли он ранен до того, как увеличил скорость автомобиля и сбил полицейского, или после этого.

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20 января Десятый канал ИТВ сообщил со ссылкой на источники, знакомые с ходом экспертизы, что аль-Киан был ранен пулями, попавшими в колено и в грудь, и скончался от кровопотери. По утверждению источников Десятого канала, согласно одной из версий, из-за простреленного колена нога водителя уперлась в педаль газа, что привело к повышению скорости автомобиля и аварии, в результате которой погиб прапорщик спецназа полиции (ЯСАМ) Эрез Леви.

Официальные инстанции в настоящий момент не комментируют эту версию. Ранее представители правоохранительных органов утверждали, что полицейские сделали несколько выстрелов в воздух и лишь после того, как почувствовали угрозу, открыли огонь на поражение.

В субботу, 21 января, в Араре и в Вади Ара состоялась демонстрация протеста против разрушения незаконных построек в арабском и бедуинском секторе. В акции приняли участие несколько тысяч человек.

Помимо прочего участники митинга требовали отставки министра внутренней безопасности Гилада Эрдана.

Некоторые активисты принесли на демонстрацию палестинские флаги. Во время демонстрации участники блокировали шоссе №65, и полицейские были вынуждены применить шоковые гранаты для прекращения беспорядков.

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