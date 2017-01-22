Прогноз погоды на 22 января: переменная облачность, без осадков

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 22 января, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха соответствует среднесезонной. Без осадков.

В Иерусалиме – 5-12 градусов, в Тель-Авиве – 8-17, в Хайфе – 7-16, в Эйлате – 10-21. В Беэр-Шеве – 5-17, в Мицпе-Рамоне – 3-13, на побережье Мертвого моря – 13-21, в Ашкелоне – 10-16, в Ариэле – 5-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-17, на Голанских высотах – 4-14.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В понедельник ожидается повышение температуры и понижение влажности, сильный восточный ветер в горах на севере. Во вторник температура повысится до уровня выше среднесезонной, сильный восточный ветер в горах. В среду ожидается дополнительное повышение температуры, возможен слабый дождь.