Генеральный инспектор полиции: "Мы завершаем расследование дел Нетаниягу"

В воскресенье, 22 января, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх провел брифинг для журналистов, в ходе которого прокомментировал ход расследований в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Мы на финишной прямой и действуем с максимальной скоростью, чтобы не затягивать эти дела, - сказал генерал-лейтенант Рони Альшейх. – Мы отлично понимаем все значение этих расследований и через несколько недель наша часть этих дел будет позади".

Рони Альшейх добавил: "Решения подавать или не подавать обвинительное заключение принимает прокуратура. Часто бывает, что полиция приносит выводы, и прокуратура говорит, что нет достаточного доказательств. Я не думаю, что в данном случае нам это скажут….но практика подачи обвинительных заключений зависит от прокуратуры и юридического советника правительства".

Генеральный инспектор полиции добавил, что "по большинству вопросов нам удается узнать истину".