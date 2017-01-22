Гидеон Саар: "Мы должны стремиться к аннексии территорий C"

В воскресенье, 22 января, бывший министр просвещения Гидеон Саар заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ": "Израиль должен воспользоваться приходом к власти в США президента Дональда Трампа для того, чтобы освободиться от модели двух государств".

Гидеон Саар сделал в минувшие выходные несколько аналогичных заявлений. По мнению Саара, Израиль должен координировать шаги с администрацией Трампа, продолжая при этом добиваться своих стратегических целей. Саар отметил, что окончательной целью должна быть аннексия территорий C и распространение израильского суверенитета на все еврейские поселения в Иудее и Самарии.

Гидеон Саар добавил, что считает логичным предложение Биньямина Нетаниягу отложить утверждение закона об аннексии Маале-Адумим до завершения координации шагов с администрацией Трампа. Однако, по мнению бывшего министра просвещения, встреча Нетаниягу и Трампа, которая должна состояться в ближайшие недели, будет определяющей, и в ходе ее необходимо обозначить приоритеты Израиля, и по возможности, заручиться поддержкой США. "Лишь несколько недель назад мы видели, насколько важна дипломатическая поддержка со стороны США", - добавил Саар.

Он отказался отвечать на вопрос о намерении вернуться в политику в ближайшее время. "Я объявил, что беру тайм-аут. Этот тайм-аут когда-нибудь закончится, и я вернусь", - сказал он.

Источники в окружении Гидеона Саара сказали редакции NEWSru.co.il, что в настоящий момент бывший министр просвещения не предпринимает каких-либо шагов, которые свидетельствовали бы о скором возвращении в политику.