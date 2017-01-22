22 января 2017 г.
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Водитель убийц Малахи Розенфельда приговорен к пожизненному заключению

время публикации: 12:54 | последнее обновление: 12:57 блог версия для печати фото
Обвиняемые по делу о нападении около Швут Рахель в суде
Малахи Моше Розенфельд

В воскресенье, 22 января, военный суд Иудеи приговорил к пожизненному лишению свободы и 30 годам тюрьмы дополнительно Абдуллу Исхака, который был водителем группы террористов, убивших летом 2015 года 27-летнего Малахи Моше Розенфельда. Нападение было совершено около Швут Рахель (округ Биньямин).

Абдулла Исхак был признан виновным в трех покушениях на убийство. Помимо тюремного срока он приговорен к выплате компенсации семье Розенфельда в размере 350 тысяч шекелей.

Малахи Моше Розенфельд был студентом Еврейского университета в Иерусалиме. Вечером 29 июня 2015 года Малахи вместе с друзьями возвращался домой после баскетбольного матча в поселении Эли. Террористы обстреляли их автомобиль около поселка Швут Рахель. Четверо друзей были ранены, Малахи от полученных ранений скончался.

Это была не первая трагедия в семье Розенфельд. 15 лет назад старший брат Малахи, офицер ВВС Ицхак Розенфельд погиб в результате наводнения в Иудейской пустыне, когда автомобиль, в котором он находился, был унесен потоком воды. Малахи был пятым из девяти детей. После смерти старшего брата он взял на себя роль старшего, опекая младших братьев и сестер.

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