Водитель убийц Малахи Розенфельда приговорен к пожизненному заключению

В воскресенье, 22 января, военный суд Иудеи приговорил к пожизненному лишению свободы и 30 годам тюрьмы дополнительно Абдуллу Исхака, который был водителем группы террористов, убивших летом 2015 года 27-летнего Малахи Моше Розенфельда. Нападение было совершено около Швут Рахель (округ Биньямин).

Абдулла Исхак был признан виновным в трех покушениях на убийство. Помимо тюремного срока он приговорен к выплате компенсации семье Розенфельда в размере 350 тысяч шекелей.

Малахи Моше Розенфельд был студентом Еврейского университета в Иерусалиме. Вечером 29 июня 2015 года Малахи вместе с друзьями возвращался домой после баскетбольного матча в поселении Эли. Террористы обстреляли их автомобиль около поселка Швут Рахель. Четверо друзей были ранены, Малахи от полученных ранений скончался.

Это была не первая трагедия в семье Розенфельд. 15 лет назад старший брат Малахи, офицер ВВС Ицхак Розенфельд погиб в результате наводнения в Иудейской пустыне, когда автомобиль, в котором он находился, был унесен потоком воды. Малахи был пятым из девяти детей. После смерти старшего брата он взял на себя роль старшего, опекая младших братьев и сестер.