СМИ обсуждают решение комиссии по этике, запретившей депутату Светловой выступать на российском радио

Решение комиссии Кнессета по этике о запрете депутату от "Сионистского лагеря" Ксении Светловой выступать под псевдонимом "Александра Калинина" на российском государственном радио Sputnik обсуждается в израильских СМИ.

Депутат Светлова дала по этому поводу короткий комментарий радиостанции "Галей ЦАХАЛ", подтвердив факт запрета.

О скандале 22 января пишут сайты NRG и Walla. Точная дата принятия соответствующего решения при этом не указывается.

Русскоязычный сайт NEWS.israelinfo.co.il еще 19 января сообщал об этом решении, уточняя, что обсуждение этого вопроса на комиссию по этике было вынесено после обращения Бориса Сегаля, который также обращался в редакцию этого издания и присылал запись эфира радио Sputnik, в котором "журналистка Александра Калинина" голосом Ксении Светловой рассказывала о событиях в Израиле.

На странице комиссии Кнессета по этике пока нет документов по поводу решения в отношении депутата Светловой.

Редакция NEWSru.co.il обратилась к директору комиссии Кнессета по этике Тами Бар с просьбой уточнить, когда именно было принято решение о запрете выступлений депутата Светловой на радиостанции Sputnik. Госпожа Бар заявила, что все решения комиссии засекречены и порекомендовала обратиться за комментариями к самой Ксении Светловой.

Пресс-служба депутата Светловой подтвердила факт получения письменного уведомления о принятом решении комиссии по этике. При этом было сказано, что решение было принято около недели назад.

Сама депутат Ксения Светлова сказала по этому поводу корреспонденту NEWSru.co.il, что не считает нужным комментировать решение комиссии, добавив: "Наша правда должна звучать, особенно в России. Не столь важно имя. Важен контент".

Сайт NEWS.israelinfo.co.il в конце прошлой недели писал, что в ответ на запрос комиссии по этике Ксения Светлова заявила, что выступала на радио "Спутник" до избрания в Кнессет и продолжила давать ему интервью "на добровольных началах, безвозмездно" под своим литературным псевдонимом. Депутат объяснила, что делала это исключительно из патриотических соображений, чтобы уравновесить "хорошо известную однобокость местных российских комментаторов".

Комиссия по этике под председательством депутата Ицхака Вакнина сочла, что депутат не имеет права выступать в качестве комментатора СМИ (пусть и бесплатно) под чужим именем и потребовала от Ксении Светловой прекратить эту деятельность.

Портал IzRus публиковал 20 января следующий комментарий Светловой по этому вопросу: "Я убеждена, что позиция Израиля должна звучать, и всегда даю интервью по ближневосточным темам, в которых являюсь экспертом СМИ, которые ко мне обращаются, отстаивая и объясняя позиции нашей страны. Убеждена, что надо вести разъяснительную работу, отстаивать позиции нашей страны. Необходимо, чтобы позиция Израиля звучала, вне зависимости от того, какое имя или творческий псевдоним используются".

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