По подсчетам мэрии Тель-Авива, объединение с Бат-Ямом будет стоить 2,7 млрд шекелей

По подсчетам муниципалитета Тель-Авива, процесс объединения с Бат-Ямом растянется на десять лет и обойдется госбюджету в 2,7 миллиарда шекелей. Такие данные были представлены муниципалитетом в министерство внутренних дел и министерство финансов, пишет сайт Walla News.

В мэрии Тель-Авива отмечают, что после объединения двух городов размер муниципального налога (арноны) в Бат-Яме должен будет снизиться до тель-авивского уровня. Это в свою очередь, приведет к снижению налогов, собираемых городскими властями с жителей Бат-Яма, и к увеличению дефицита бюджета. При этом члены комиссии полагают, что в долгосрочной перспективе расходы на объединение двух городов окупятся и помогут сэкономить государства средства, которые ранее расходовались на покрытие дефицита бюджета Бат-Яма.

В публикации Walla News говорится, что расчеты были представлены в МВД после встречи, которую две недели назад провел Арье Дери с представителями муниципалитетов двух городов.

В публикации отмечается, что процесс слияния двух городов, если он будет признан целесообразным, будет одобрен еще в 2017 году, а его осуществление начнется в 2018, что позволит в октябре 2018 года провести муниципальные выборы уже в объединенном округе.



