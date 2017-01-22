22 января 2017 г.
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В Израиле

По подсчетам мэрии Тель-Авива, объединение с Бат-Ямом будет стоить 2,7 млрд шекелей

время публикации: 17:30 | последнее обновление: 17:30 блог версия для печати

По подсчетам муниципалитета Тель-Авива, процесс объединения с Бат-Ямом растянется на десять лет и обойдется госбюджету в 2,7 миллиарда шекелей. Такие данные были представлены муниципалитетом в министерство внутренних дел и министерство финансов, пишет сайт Walla News.

В мэрии Тель-Авива отмечают, что после объединения двух городов размер муниципального налога (арноны) в Бат-Яме должен будет снизиться до тель-авивского уровня. Это в свою очередь, приведет к снижению налогов, собираемых городскими властями с жителей Бат-Яма, и к увеличению дефицита бюджета. При этом члены комиссии полагают, что в долгосрочной перспективе расходы на объединение двух городов окупятся и помогут сэкономить государства средства, которые ранее расходовались на покрытие дефицита бюджета Бат-Яма.

В публикации Walla News говорится, что расчеты были представлены в МВД после встречи, которую две недели назад провел Арье Дери с представителями муниципалитетов двух городов.

В публикации отмечается, что процесс слияния двух городов, если он будет признан целесообразным, будет одобрен еще в 2017 году, а его осуществление начнется в 2018, что позволит в октябре 2018 года провести муниципальные выборы уже в объединенном округе.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 декабря 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 сентября 2014 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 августа 2014 г.
МВД взвешивает возможность присоединения Бат-Яма к Тель-Авиву
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 28 марта 2014 г.
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