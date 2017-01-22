"Галей ЦАХАЛ": источник в администрации Трампа опроверг утверждения о "давлении на Нетаниягу"

Источник в администрации Дональда Трампа категорически отвергает сообщения о том, что обращались к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой отложить обсуждение законопроекта об аннексии Маале Адумим, сообщила корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Илиль Шахар.

Согласно опубликованной информации, утром 22 января источник в администрации позвонил одному из министров правительства и сказал: "Этого просто не может быть. Все в администрации крайне заняты, и у нас нет времени на Израиль. Выработайте свою политику и двигайтесь вперед, мы не будем вас критиковать или останавливать. Чем больше необратимых шагов вы сделаете, тем легче будет работать с вами администрации". По утверждению Илиль Шахар, источник говорил от своего имени, а не от имени президента Трампа или всей администрации. "Это дружеский совет, а не официальное заявление", - сказал источник.

20 января премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к партии "Байт Иегуди" с просьбой отложить рассмотрение и голосование по законопроекту депутатов Йоава Киша ("Ликуд") и Бецалеля Смотрича ("Байт Иегуди") об аннексии Маале-Адумим. Этот законопроект должен был быть вынесен на голосование межминистерской комиссии по законодательству. Министр юстиции Айелет Шакед заявила в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что премьер-министр обратился с просьбой отложить рассмотрение законопроекта до окончания заседания военно-политического кабинета, которое состоится в полдень, и эта просьба была удовлетворена.

Сообщается, что на заседании военно-политического кабинета будет обсуждаться политика правительства Израиля в отношении Иудеи и Самарии после прихода к власти в США Дональда Трампа. "Гаарец" отмечает, что это обсуждение состоится по просьбе министра просвещения и главы "Байт Иегуди" Нафтали Беннета. Как пишут Барак Равид и Йонатан Лис, 20 января Нетаниягу беседовал с Беннетом и просил отложить рассмотрение законопроекта по просьбе представителей администрации Трампа. Беннет, в свою очередь, напомнил, что на протяжении длительного времени добивается проведения серьезного обсуждения политики правительства в отношении Иудеи и Самарии на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа. Нетаниягу пообещал, что обсуждение состоится уже 22 января.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" утверждает, что Беннет сказал Нетаниягу, что готов отложить голосование по закону об аннексии Маале-Адумим в том случае, если глава правительства публично отмежуется от параметров своей "бар-иланской речи 2009 года".



