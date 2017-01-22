Депутаты от "Яадут а-Тора" выступили за послабление "сухого закона" по ночам

В воскресенье, 22 января, трое депутатов от партии "Яадут а-Тора" подали законопроект, разрешающий продажу вин после 23:00. По информации сайта Walla News, законопроект был подготовлен депутатами Моше Гафни, Ури Маклевым, Яковом Ашером.

Отметим, что в 2010 году в Израиле вступил в силу закон, запрещающий продажу алкогольных напитков в киосках, супермаркетах, магазинах и на автозаправочных станциях в ночное время суток: с 23:00 до 6:00. Под действие этого закона подпадают не только крепкие алкогольные напитки, но и вина, а также виноградный сок.

Депутаты от религиозной партии предлагают ввести послабление, которое бы позволило израильтянам в любое время суток покупать вина.

Отметим, что в соответствии с действующим законом, алкоголь в ночное время могут продавать лишь заведения, имеющие соответствующую лицензию: рестораны, бары, пабы, залы торжеств, клубы и т.п. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 9.000 шекелей.

Также закон запрещает держать при себе открытую бутылку с алкогольным напитком в общественном месте в период между 21:00 часами вечера и 06:00 часами утра (под "общественным местом" не подразумеваются бары, кафе, рестораны, продающие алкогольные напитки своим посетителям). Для несовершеннолетних этот запрет является круглосуточным.

Закон также ужесточил запрет на продажу алкогольных напитков несовершеннолетним, возлагая на продавца обязанность проверять возраст покупателя. Нарушителю закона грозит наказание в виде шести месяцев тюремного заключения, а его бизнес может быть закрыт на срок в 30 дней.





