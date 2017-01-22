В Кнессете обсуждается бесплатная юридическая помощь жертвам сексуального насилия в семье

Министерская комиссия одобрила законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи жертвам сексуального насилия в семье. Об этом сообщает сайт Walla News.

Законопроект был разработан и предложен к обсуждению депутатом от партии "Байт Иегуди" Шули Муалем-Рафаэли.

Автор законопроекта подчеркивает, что, когда у жертв насилия в семье, как правило, нет финансовой возможности обратиться за помощью к адвокату, который бы сопровождал их на протяжении всего процесса. "Сам судебный процесс, который является непростым для жертвы насилия и незнание собственных прав только усиливает травму, полученную жертвой насилия", - указывается в законопроекте.