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В Израиле

В Кнессете обсуждается бесплатная юридическая помощь жертвам сексуального насилия в семье

время публикации: 16:47 | последнее обновление: 16:47 блог версия для печати фото
В Кнессете обсуждается бесплатная юридическая помощь жертвам сексуального насилия в семье

Министерская комиссия одобрила законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи жертвам сексуального насилия в семье. Об этом сообщает сайт Walla News.

Законопроект был разработан и предложен к обсуждению депутатом от партии "Байт Иегуди" Шули Муалем-Рафаэли.

Автор законопроекта подчеркивает, что, когда у жертв насилия в семье, как правило, нет финансовой возможности обратиться за помощью к адвокату, который бы сопровождал их на протяжении всего процесса. "Сам судебный процесс, который является непростым для жертвы насилия и незнание собственных прав только усиливает травму, полученную жертвой насилия", - указывается в законопроекте.

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