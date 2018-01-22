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В Израиле

В Кнессете опасаются беспорядков во время выступления вице-президента США Майкла Пенса

время публикации: 08:58 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото
Майкл Пенс в Израиле. 21 января 2018 года
Вифлеем, 21 января 2018 года
Кнессет, 21 января 2018 года

В понедельник, 22 января, вице-президент США Майкл Пенс выступит с речью перед депутатами Кнессета. Заседание начнется в 14:00.

Пенс прибудет в Кнессет в 13:30 после завершения рабочей встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Вице-президент США возложит венок к обелиску у входа в здание парламента, после чего состоится официальный прием гостя спикером Кнессета Юлием Эдельштейном. Церемония состоится в зале Шагала.

Специальное пленарное заседание Кнессета откроется выступлением спикера Юлия Эдельштейна. Затем выступят премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава парламентской оппозиции Ицхак Герцог. После них слово будет предоставлено вице-президенту США Майклу Пенсу.

В Кнессете опасаются акций протеста со стороны депутатов от Объединенного арабского списка. Они заявили, что намерены бойкотировать мероприятия, связанные с визитом вице-президента США в Израиль из-за того, что парламентарии называют "односторонней политикой американской администрации в том, что касается израильско-палестинского конфликта".

Чтобы избежать эксцессов спикер Кнессета распорядился допустить в зал пленарных заседаний сотрудников службы безопасности парламента. Речь идет о беспрецедентном шаге, так как в обычное время порядок в зале обеспечивают специальные распорядители. Охранники будут находиться в непосредственной близости от депутатов, и в их полномочия входит пресечение любых провокаций или попыток помешать выступлению Майкла Пенса.

21 января, выступая на заседании правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал возмутительным намерение некоторых депутатов бойкотировать визит вице-президента США.

После завершения пленарного заседания, которое будет продолжаться примерно час, Майкл Пенс побеседует со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном, а затем покинет здание парламента.

Напомним, что президенты Барак Обама и Дональд Трамп воздерживались от выступлений в Кнессете. Обама выступал в здании конгрессов "Биньяней а-Ума", а Трамп – в Музее Израиля. Президент Джордж Буш выступал с трибуны Кнессета в мае 2008 года и был последним официальным представителем США, произносившим речь в здании израильского парламента.

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Вице-президент США Майкл Пенс прибыл в Израиль







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