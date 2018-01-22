"Америка с Израилем": вице-президент США выступил в Кнессете

В понедельник, в 14:00 в Кнессете проходит торжественная встреча с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Накануне Пенс возложил венок к обелиску у входа в здание парламента, после чего в зале Шагала состоялся официальный прием гостя спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

Специальное пленарное заседание Кнессета открылось выступлением спикера.

Глава Объединенного арабского списка Айман Удэ сразу после этого покинул зал заседаний. Остальные члены этой фракции не стали уходить во время вступительной речи Эдельштейна.

После спикера на трибуну поднялся премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. "Вы представляете первое в истории правительство, признавшее Иерусалим столицей Израиля, – сказал он, обращаясь к Пенсу. – Это решение встанет в одном ряду с декларацией Бальфура, с решением о создании государства Израиль и с декларацией независимости. Это решение запомнится поколениями нашего народа. Вы, господин вице-президент, не только физически были рядом с президентом Трампом, вы горячо поддерживали это историческое решение, которое никогда не забудется... Оборонное и экономическое сотрудничество никогда не были более прочными и дипломатическая поддержка Америкой Израиля никогда не была более однозначной. Спасибо вам за это".

Далее Нетаниягу заявил: "У нас общая задача по противостоянию Ирану и исламскому террору. Мы не позволим Ирану обладать ядерным оружием. Это наша задача и ваша задача. Мы протягивает руку мира всем нашим соседям и не перестанет стремиться к подлинному миру". Свою речь он завершил словами "Добро пожаловать в Сион, добро пожаловать в Иерусалим", после чего пожал руку Пенсу.

Затем на трибуну Кнессета поднялся глава парламентской оппозиции Ицхак Герцог. Поприветствовав Пенса, он произнес: "Вы подлинный друг еврейского народа. Вы поднимали свой голос против иранской угрозы. Сегодня вы представляете здесь дружественную Израилю администрацию, а я представляю оппозицию. Голос оппозиции в демократической стране крайне важен... Признание президентом Трампом Иерусалима нашей столицей было волнующим. Важен и тот факт, что президент подчеркнул, что окончательное границы Иерусалима будут установлены в ходе переговоров. Эти переговоры необходимо возобновить, и я надеюсь, что вы не отчаетесь и продолжите искать возможность выбраться из опаснейшего тупика, который ведет к катастрофе единого государства. Необходимо продолжать поиск путей реализации принципа двух государств (для двух народов). Страны региона готовы оказать в этом помощь, и ею необходимо воспользоваться".

Затем слово было предоставлено вице-президенту США Майклу Пенсу. Когда он поднимался на трибуну, почти все депутаты аплодировали стоя, и только члены Объединенного арабского списка продолжили сидеть. Стоило Пенсу начать свою речь, как арабские депутаты подняли плакаты со словами протеста. После чего охрана тут же удалила их из зала.

Майкл Пенс отреагировал на этот инцидент словами: "Я понимаю, что это такая бурная израильская демократия". Далее он заявил: "Я здесь, чтобы передать вам от имени всего американского народа и администрации Дональда Трампа: мы с вами. Америка с Израилем". "Нас объединяют общие ценности. История Америки и история Израиля во многом схожи", – продолжил Пенс.

"В апреле вы отметите 70-летие вашей страны. Я хочу вам сказать то, что говорят хорошие люди во всем мире", – сказал Майкл Пенс, после чего произнес благословение на иврите. Зал отреагировал на это аплодисментами стоя.

"Президент США выполнил свое обещание признать Иерусалим столицей, и он выполнит обещание перенести посольство в Иерусалим. В ближайшие недели начнется разработка конкретного плана, и посольство откроется до конца 2019 года", – заверил американский вице-президент израильских парламентариев.

"США хранят верность своим обязательствам продолжить поиск путей мирного урегулирования. Мы выступаем за сохранение статус-кво в святых местах, в том числе на Храмовой горе. Мы призываем палестинцев вернуться за стол переговоров. Если Израиль и палестинцы будут заинтересованы, США поддержат принцип двух государств. Стремление к миру потребует готовности к компромиссу, но не будет никакого компромисса в том, что касается безопасности Израиля", – заявил Майкл Пенс.

"Исламский радикальный террор является угрозой для всего мира, – продолжил вице-президент США. – Он не уважает религии и верования, он несет разрушения по всему миру. И победить его можно только совместными усилиями. Я нашел понимание в этом вопросе в Иордании и Египте, где был перед тем, как приехать в Израиль... США продолжат тесно сотрудничать с Израилем и другими странами в деле борьбы с "Исламским государством" и иранской угрозой. Иран развивает ядерную программу и проект создания баллистических ракет. Соглашение, подписанное прошлой администрацией (Обамы), является катастрофичным, и мы не допустим, чтобы оно оставалось в силе в его нынешнем виде. Я обещаю, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием. США ужесточают санкции против иранского режима. Но я хочу сказать народу Ирана: мы ваши друзья. Настанет день, и вы будете свободны, и мы будем приветствовать этот день".

Свою речь Майкл Пенс завершил словами: "Израиль – это чудо нашего времени. США гордятся тем, что стоят рядом с Израилем и молятся за мир и благополучие на этой земле. Да благословит Всевышний Израиль, Да благословит Всевышний Америку".





