Конфликт между светскими и религиозными в Израиле. Опрос NEWSru.co.il

Принятие закона о регуляции работы магазинов в выходные и праздничные дни не только раскололо правящую коалицию и усилило оппозицию, но и спровоцировало новый виток конфликта между светскими и религиозными гражданами Израиля. На фоне принятия этого закона мэрия Ашдода активизировала борьбу против работы коммерческих предприятий по шаббатам, что привело к массовым акциям протеста, которые поддержали некоторые политики.

- Конфликт между светскими и религиозными в Израиле. Принять участие в опросе NEWSru.co.il

Редакция NEWSru.co.il проводит опрос, целью которого является определение отношения наших читателей к религии и к законам, инициированным ультрарелигиозными партиями и проведенными в последнее время через Кнессет.

В ходе этого опроса мы рассчитываем узнать, как относятся наши читатели к акциям протеста в Ашдоде, кого они поддерживают в конфликте вокруг "закона о магазинах", каково их отношение к заявлениям раввинов против службы женщин в ЦАХАЛе и т.д.

Мы также проверим, как повлиял конфликт на рейтинг различных политических партий и ведущих политиков среди русскоязычных израильтян, узнаем, намерены ли наши читатели голосовать на будущих муниципальных выборах, и выясним, какие темы в отношениях между государством и религией для них особенно важны.





