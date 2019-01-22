ЦАХАЛ атаковал позиции террористов в северной части сектора Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что танковые части атаковали позиции организации ХАМАС в северной части сектора Газы.

По сообщению армейской пресс-службы, атака была предпринята в ответ на обстрел военнослужащих неподалеку от разделительного забора. Никто из солдат ЦАХАЛа не пострадал.

18 января на границе сектора Газы прошел очередной "марша возвращения".

По данным ЦАХАЛа, в беспорядках принимали участие около 14 тысяч арабов (примерно столько же, сколько за неделю до этого). Демонстранты швыряли в направлении забора безопасности и израильских военнослужащих камни, бутылки с "коктейлем Молотова", гранаты и взрывные устройства.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности.

Как сообщал "Палестинский информационный центр" со ссылкой на минздрав Газы, в результате беспорядков пострадали 30 палестинцев, среди которых – два корреспондента и трое медицинских работников.

Израильские СМИ сообщают, что на этой неделе ожидается ввоз в Газу третьей партии катарских денег.





