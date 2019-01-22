На границе с сектором Газы ранен военнослужащий

На южном участке границы с сектором Газы террористы обстреляли израильских военнослужащих. Сообщается об одном раненом. В ответ танковые части обстреляли позицию террористов.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает: "Из танковых орудий была обстреляна наблюдательная вышка террористической группировки ХАМАС после того, как в ходе вспыхнувших на южном участке границы беспорядков был легко ранен офицер ЦАХАЛа". В сообщении армейской пресс-службы отмечается, что участники беспорядков бросали камни в военнослужащих.

Израильские СМИ писали, что военнослужащий, предположительно, был ранен снайперским огнем.

Парамедики, оказывавшие первую помощь раненому, сообщили 13-му каналу израильского телевидения, что офицер ранен "металлическим острым предметом" в грудь, однако его ранение не похоже на огнестрельное.

Раненый на вертолете доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Это не первый инцидент на границе с Газой за сегодняшний день. Несколькими часами ранее на северной границе террористы предприняли попытку обстрела военнослужащих неподалеку от разделительного забора. Никто из военнослужащих не пострадал. В ответ на это танковые части атаковали позиции ХАМАСа.