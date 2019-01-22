На границе с Газой ранен офицер ЦАХАЛа, убит боевик ХАМАСа. Подробности

Пресс-служба Армии обороны Израиля обнародовала результаты предварительного расследования инцидента на южном участке границы с сектором Газы, в результате которого был легко ранен офицер ЦАХАЛа.

Около 16:00 во вторник, 22 января, на южном участке границе с Газой, возле забора безопасности, вспыхнули беспорядки, в которых участвовали десятки жителей сектора. Под прикрытием "камнеметателей" боевик одной из террористических группировок открыл огонь в сторону израильских военнослужащих.

Выпущенная боевиком пуля попала в каску одному из офицеров. Военнослужащий получил легкое ранение и был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Вскоре после этого инцидента пятеро участников беспорядков приблизились к забору безопасности. Двое из них пересекли границу, проникли на территорию Израиля, после чего вернулись на территорию палестинского анклава.

В ответ на обстрел ЦАХАЛ из танковых и артиллерийских орудий открыл огонь в сторону наблюдательной вышки ХАМАСа.

Согласно сообщениям палестинских источников, в результате артиллерийского обстрела на юге сектора Газы убит один из участников "палестинского сопротивления", еще двое ранены.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что Мухаммад Абд ан-Набахин, погибший в столкновении с ЦАХАЛом, был боевиком "Бригад Иззадина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа).

Это не первый инцидент на границе с Газой за сегодняшний день. Несколькими часами ранее на северной границе террористы предприняли попытку обстрела военнослужащих неподалеку от разделительного забора. Никто из военнослужащих не пострадал. В ответ на это танковые части атаковали позиции ХАМАСа.

В "твиттере" 13-го канала израильского телевидения опубликована фотография каски, поврежденной в результате попадания пули.

התקרית בדרום הרצועה: מתחקיר ראשוני של האירוע, עולה כי במהלך הפרת סדר, שכללה יידוי אבנים, מחבל פתח באש לעבר לוחמי צה"ל. כדור אחד פגע בקסדת קצין שפעל בנקודה. הקצין נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. כמו כן, שני פלסטינים חצו לשטח ישראל וחזרו מיד לשטח הרצועה @bokeralmog pic.twitter.com/NNcQBsv8PQ — החדשות 13 (@newsisrael13) 22 января 2019 г.

Позднее ХАМАС сообщил, что в больницы сектора были доставлены четверо раненых, двое из которых в тяжелом состоянии.

"Палестинский информационный центр" написал, что в руководстве ХАМАС обсуждается легитимность возобновления ракетных обстрелов израильской территории в ответ на убийство боевика этой организации.

Вместе с тем, в среду, 23 января, в сектор Газы должен быть переведен январский транш в размере 15 миллионов долларов. Об этом накануне сообщил представитель Катара в Газе Мухаммад аль-Эмади. На этот раз, деньги не будут переданы наличными, как делалось в прошлые два раза. По всей видимости, будет осуществлен банковский перевод. Причем перевод денег зависит от поддержания спокойствия на границе Газы.





