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В Израиле

На границе с Газой ранен офицер ЦАХАЛа, убит боевик ХАМАСа. Подробности

время публикации: 17:56 | последнее обновление: 19:36 блог версия для печати фото
Боевик "Комитетов народного сопротивления" в Газе (врхив)
Наблюдательная вышка боевиков ХАМАСа в Газе после обстрела ЦАХАЛа (архив)
Артиллерия ЦАХАЛа ведет обстрел целей в Газе (архив)

Пресс-служба Армии обороны Израиля обнародовала результаты предварительного расследования инцидента на южном участке границы с сектором Газы, в результате которого был легко ранен офицер ЦАХАЛа.

Около 16:00 во вторник, 22 января, на южном участке границе с Газой, возле забора безопасности, вспыхнули беспорядки, в которых участвовали десятки жителей сектора. Под прикрытием "камнеметателей" боевик одной из террористических группировок открыл огонь в сторону израильских военнослужащих.

Выпущенная боевиком пуля попала в каску одному из офицеров. Военнослужащий получил легкое ранение и был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Вскоре после этого инцидента пятеро участников беспорядков приблизились к забору безопасности. Двое из них пересекли границу, проникли на территорию Израиля, после чего вернулись на территорию палестинского анклава.

В ответ на обстрел ЦАХАЛ из танковых и артиллерийских орудий открыл огонь в сторону наблюдательной вышки ХАМАСа.

Согласно сообщениям палестинских источников, в результате артиллерийского обстрела на юге сектора Газы убит один из участников "палестинского сопротивления", еще двое ранены.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что Мухаммад Абд ан-Набахин, погибший в столкновении с ЦАХАЛом, был боевиком "Бригад Иззадина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа).

Это не первый инцидент на границе с Газой за сегодняшний день. Несколькими часами ранее на северной границе террористы предприняли попытку обстрела военнослужащих неподалеку от разделительного забора. Никто из военнослужащих не пострадал. В ответ на это танковые части атаковали позиции ХАМАСа.

В "твиттере" 13-го канала израильского телевидения опубликована фотография каски, поврежденной в результате попадания пули.

Позднее ХАМАС сообщил, что в больницы сектора были доставлены четверо раненых, двое из которых в тяжелом состоянии.

"Палестинский информационный центр" написал, что в руководстве ХАМАС обсуждается легитимность возобновления ракетных обстрелов израильской территории в ответ на убийство боевика этой организации.

Вместе с тем, в среду, 23 января, в сектор Газы должен быть переведен январский транш в размере 15 миллионов долларов. Об этом накануне сообщил представитель Катара в Газе Мухаммад аль-Эмади. На этот раз, деньги не будут переданы наличными, как делалось в прошлые два раза. По всей видимости, будет осуществлен банковский перевод. Причем перевод денег зависит от поддержания спокойствия на границе Газы.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2019 г.
На границе с сектором Газы ранен военнослужащий
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2019 г.
ЦАХАЛ атаковал позиции террористов в северной части сектора Газы
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